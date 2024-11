Eli Lilly en hausse de 3 % après une vente massive, selon des rapports du WSJ 🔍

Le Wall Street Journal rapporte que des reprĂ©sentants de Novo Nordisk (NVO.US), le fabricant d'Ozempic et de Wegovy, ainsi que de son concurrent Eli Lilly (LLY.US), qui produit les mĂ©dicaments anti-obĂ©sitĂ© Zepbound et Mounjaro, visitent des syndicats amĂ©ricains et des Ă©quipes RH dans des entreprises privĂ©es pour promouvoir l'implantation des traitements anti-obĂ©sitĂ© GLP-1, ce qui pourrait amĂ©liorer les ventes et stimuler l'intĂ©rĂȘt du marchĂ© amĂ©ricain. Selon la sociĂ©tĂ© de conseil Leverage, environ 25 % des AmĂ©ricains, soit 65 millions de personnes, bĂ©nĂ©ficient d'une couverture d'assurance santĂ© qui inclut des mĂ©dicaments de perte de poids. Environ 44 % des employeurs amĂ©ricains avec au moins 500 employĂ©s proposeront une couverture d'assurance santĂ© incluant des mĂ©dicaments pour la perte de poids en 2024. Le marchĂ© semble apprĂ©cier l'activitĂ© "proactive" des reprĂ©sentants des deux gĂ©ants pharmaceutiques.

Ces médicaments imitent l'hormone qui régule l'appétit et les niveaux de sucre dans le sang, et sont de plus en plus recherchés pour traiter l'obésité et le diabÚte de type 2. Morgan Stanley estime que le marché des médicaments GLP-1 atteindra 105 milliards de dollars d'ici 2030, bien que cela dépende de leur disponibilité pour les patients. Jusqu'à présent, les employeurs américains ont été réticents à couvrir le coût des traitements médicamenteux contre l'obésité.

Actuellement, le prix de l'application Wegovy est de 1 350 $ par mois, et celui de Zepbound est d'environ 1 060 $ par mois. Les fabricants soulignent que la lutte contre l'obésité et ses complications associées peut conduire à des économies à long terme sur les coûts de santé pour les employeurs.

Cette annĂ©e, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvĂ© le mĂ©dicament Wegovy de Novo Nordisk pour rĂ©duire les risques de maladies cardiaques. Eli Lilly cherche actuellement Ă obtenir l'approbation du mĂ©dicament Zepbound pour traiter l'apnĂ©e du sommeil. De plus, plusieurs Ă©tudes suggĂšrent que ces mĂ©dicaments peuvent aider Ă traiter diverses affections, notamment les addictions et la maladie d'Alzheimer. La rĂ©action rĂ©cente du marchĂ© a Ă©tĂ© alimentĂ©e par une vision plus large. Graphique d'Eli Lilly et de Novo Nordisk Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Les actions d'Eli Lilly et de Novo Nordisk se nĂ©gocient actuellement environ 10 % en dessous de la moyenne exponentielle de 200 sĂ©ances (EMA200, ligne rouge), ce qui a historiquement reprĂ©sentĂ© une opportunitĂ© d'accumulation pour les investisseurs Ă long terme. Un risque considĂ©rable rĂ©side dans un possible renforcement des rĂ©gulations sur les applications GLP-1 sous l'administration de Donald Trump. Les perspectives pour les mĂ©dicaments anti-obĂ©sitĂ© ont poussĂ© la prime de valorisation des deux entreprises Ă des niveaux records.

