Les actions d’EssilorLuxottica (EL.FR) et de L’Oréal (OR.FR) ont été au centre de l’attention des marchés aujourd’hui, à la suite d’informations publiées par Il Sole 24 Ore selon lesquelles la famille Armani envisagerait de faire appel à deux ou trois investisseurs stratégiques pour acquérir une participation de 15 % dans Giorgio Armani SpA. Le testament du fondateur du groupe, décédé en 2025 à l'âge de 91 ans, désigne EssilorLuxottica, L'Oréal et LVMH comme acquéreurs privilégiés, avec la possibilité d'augmenter à terme leur participation jusqu'à 54,9 %. Répartir la participation entre plusieurs investisseurs, plutôt que de la vendre à une seule entité, donnerait à la fondation plus de temps pour élaborer une stratégie de propriété plus large, réduisant ainsi la pression de négociation sur les soumissionnaires individuels. Dans le cas d’EssilorLuxottica, selon des informations précédentes, la société était prête à acquérir entre 5 % et 10 % du capital d’Armani, sans obtenir de siège au conseil de surveillance. Ce scénario s’inscrit dans la ligne de la stratégie menée jusqu’à présent par le groupe. Armani étant un partenaire de licence clé dans le segment de la lunetterie, cet investissement serait de nature défensive et stratégique, visant à consolider le partenariat existant. Il convient toutefois de noter que la capitalisation boursière d'EssilorLuxottica a chuté en 2026 à environ 98,95 milliards d'euros, soit une baisse de plus de 21 % par rapport à l'année précédente ; l'acquisition potentielle d'actions Armani ne constitue donc pas à elle seule un catalyseur suffisant pour inverser cette tendance. L'Oréal, en revanche, a officiellement confirmé par la voix de son directeur financier, Christophe Babule, qu'il envisagerait « sans aucun doute » la possibilité d'acquérir une participation, faisant de la société de la rue Royale l'un des favoris du marché. Pour L'Oréal, l'acquisition d'une participation, même minoritaire, dans Armani renforcerait sa position sur le segment des parfums et cosmétiques de luxe, où la marque Armani Beauty génère un chiffre d'affaires significatif. EssilorLuxottica (EL.FR) est en baisse ; L'Oréal (OR.FR) est en hausse — pourquoi ? L'Oréal détient déjà une licence pour la fabrication des parfums et des cosmétiques Armani Beauty ; cet investissement lui garantit donc une source de revenus d'un milliard de dollars. Dans un scénario impliquant plusieurs investisseurs, L'Oréal pourrait acquérir une participation majoritaire et prendre la tête de ce partenariat. EssilorLuxottica, en revanche, a déclaré vouloir acquérir seulement 5 à 10 % sans siège au conseil de surveillance, ce qui implique une position passive et minoritaire sans réelle influence sur la stratégie de la marque. Dans une structure à investisseurs multiples, la participation d'EL serait encore plus faible, et immobiliser des capitaux dans une entreprise de mode sans valeur ajoutée claire pourrait être perçu par le marché comme une décision risquée, compte tenu du niveau d'endettement plus élevé de l'entreprise par rapport à celui de L'Oréal. Source: xStation

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