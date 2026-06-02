7 600 points. C'est le niveau historique atteint par l'indice S&P 500 en clôture, un résultat qui illustre la vigueur actuelle de Wall Street. La trajectoire ascendante oriente la tendance sur les marchés boursiers mondiaux, au moment où les investisseurs digèrent une salve d'indicateurs macroéconomiques majeurs. Les mouvements de capitaux s'intensifient également sur le compartiment des actions du secteur technologique.

Marchés boursiers américains face aux indicateurs

Activité industrielle et statistiques de l'emploi

La publication de l'indice ISM manufacturier pour le mois de mai a surpris la communauté financière avec un résultat de 54,0. Le chiffre s'inscrit au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur un niveau de 53,0, et dépasse la valeur répertoriée en avril à 52,7. Il s'agit du niveau le plus élevé mesuré pour cet indicateur d'activité industrielle depuis mai 2022.

L'analyse des sous-composantes de l'indice met en évidence une baisse inattendue des prix payés, qui refluent de 84,6 à 82,1. Les coûts se maintiennent toutefois sur des niveaux historiques très élevés. La tendance des nouvelles commandes s'établit à 56,8, net l’indicateur lié à l'emploi grimpe à 48,6.

Les données relatives à l'appareil productif renforcent l'attention des opérateurs sur la trajectoire économique globale des États-Unis. Les investisseurs attendent la publication officielle des données du rapport JOLTS portant sur les offres d'emploi pour le mois d'avril. Le document constitue le premier jalon d'une série d'indicateurs sur le marché du travail attendus au cours de la semaine. Les intervenants utilisent ces chiffres pour affiner leurs prévisions concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Évolution des contrats à terme et facteurs géopolitiques

L'indice S&P 500 valide une nouvelle séquence positive. En parallèle, l'indice élargi et le Nasdaq Composite affichent une série de huit séances de hausse consécutives. Les progressions traduisent l'optimisme des investisseurs face aux publications financières, un élan qui propulse les marchés boursiers vers de nouveaux sommets.

Les tensions géopolitiques mondiales provoquent toutefois quelques arbitrages prudents sur les contrats à terme ce matin. Les Futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont aujourd’hui en baisse de 0,14% et 0,03% respectivement. La suspension temporaire des discussions diplomatiques entre Washington et Téhéran s'ajoute aux frappes aériennes ordonnées d'Israël sur la banlieue de Beyrouth. Les incertitudes incitent les gestionnaires de portefeuilles à réévaluer les primes de risque sur les principaux indices boursiers.

Les déclarations contradictoires de Donald Trump concernant la possibilité d'un accord rapide accentuent la volatilité sur le forex et les cours du pétrole. Le baril de Brent diminue de 1,81% pour s'établir à 93,60 dollars tandis que le WTI américain baisse de 1,10% à 90,86 dollars. Les observateurs du marché signalent également que la réserve stratégique de brut des États-Unis subit une baisse continue.

L'impact de la technologie sur les indices mondiaux

Performances des entreprises de la tech américaine

Le compartiment des actions technologiques américaines demeure le principal moteur de performance à Wall Street. Le titre Marvell Technology s'envole de 22,99% dans les transactions électroniques préalables à l'ouverture de la bourse. La hausse massive fait suite aux commentaires du dirigeant de Nvidia, Jensen Huang, lors de la conférence Com putex à Taïwan . Ce dernier a désigné le fabricant de puces électroniques comme la prochaine entreprise capable de franchir le cap des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Dans le même secteur, Hewlett Packard Enterprise se distingue en publiant des résultats financiers supérieurs aux estimations du consensus. La firme informatique a généré un bénéfice par action ajusté de 0,79 dollar au deuxième trimestre, supérieur au consensus. Le chiffre d'affaires s'établit quant à lui à 10,68 milliards de dollars, porté par la forte demande pour les infrastructures de serveurs. Le titre progresse de plus de 26,77% à la suite de cette annonce qui valide les orientations stratégiques du groupe.

De son côté, Alphabet procède à une levée de fonds d'un montant global de 80 milliards de dollars. Ces capitaux serviront à financer le déploiement massif d'infrastructures lourdes dédiées aux applications de l'intelligence artificielle. Le groupe a également conclu un accord de placement privé de 10 milliards de dollars avec la société holding Berkshire Hathaway.

Tendances sur les places financières européennes et asiatiques

Les innovations technologiques et les flux financiers associés soutiennent, par ricochet, la tendance sur les places financières asiatiques. À Hong Kong, l'indice Hang Seng s'est adjugé un gain de 2,52% pour clôturer à 26 038 points au cours de la nuit. Le rallye boursier a été mené par les grandes valeurs technologiques régionales exposées aux solutions numériques de nouvelle génération. Par ailleurs, les données économiques locales indiquent une hausse annuelle de 8,6% des ventes au détail en avril.

Les marchés boursiers européens enregistrent également de nettes progressions en cours de séance. Le CAC 40 parisien avance de 0,76% tandis que l'indice allemand DAX s'octroie 0,78% pour s'établir à 25 198 points. La place financière de Londres affiche une légère avancée avec un indice FTSE 100 qui progresse de 0,32% à 10 372 points. Les investisseurs sont portés par les semi-conducteurs et espèrent des avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l’Iran.

Les opérateurs européens intègrent également l'accélération de l'inflation au sein de la zone euro pour le mois de mai. Les chiffres préliminaires communiqués par Eurostat font état d'un taux de 3,2% en glissement annuel contre 3,0% en avril. La hausse ravive ainsi les anticipations d'un durcissement de la politique monétaire lors de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne prévue le 11 juin, date à laquelle un relèvement des taux de 25 points de base pourrait être acté.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés boursiers américains ont-ils enregistré des records récents ? Les marchés boursiers à New York profitent de la bonne tenue des indicateurs macroéconomiques et de l'engouement massif pour les entreprises du secteur technologique. Les annonces d'investissements majeurs dans les infrastructures numériques soutiennent la confiance des investisseurs.

Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les actions de la tech ? L'intelligence artificielle agit comme un catalyseur de croissance pour les valeurs technologiques. Les publications financières supérieures aux attentes et les révisions à la hausse des objectifs de chiffre d'affaires des fabricants de puces entraînent d'importants flux d'achats sur ces titres.