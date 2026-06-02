Les actions d'Oracle et d'Alphabet chutent en raison des inquiétudes liées au financement de l'IA 📉

Mardi, l'action Oracle (ORCL.US) a chuté de plus de 4% lors des échanges avant l'ouverture, effaçant une partie des gains de près de 10% enregistrés lors de la séance précédente. La baisse n'était pas due à une détérioration des fondamentaux de l'entreprise, mais plutôt aux inquiétudes croissantes des investisseurs concernant le coût du développement des infrastructures d'intelligence artificielle. Les actions d'Alphabet (GOOGL.US) ont également chuté de près de 3% après que la société a annoncé son intention de lever environ 80 milliards de dollars par le biais d'une offre d'actions afin de financer des investissements dans les technologies de nouvelle génération. Points clés Oracle recule de plus de 4% en pré-ouverture après que ses actions ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre lors de la séance précédente.

Alphabet prévoit de lever 80 milliards de dollars via une vente d'actions, dont le produit sera affecté à des investissements dans les infrastructures d'IA.

Les investisseurs se concentrent de plus en plus non seulement sur le potentiel de croissance de l'IA, mais aussi sur les capitaux colossaux nécessaires pour la soutenir. Alphabet met en évidence l'ampleur des dépenses en IA Le déclencheur de la baisse d'Oracle a été l'annonce par Alphabet d'une offre d'actions de 80 milliards de dollars. Berkshire Hathaway devrait participer à l'opération avec un investissement d'environ 10 milliards de dollars. Les capitaux levés serviront à étendre la capacité des centres de données et l'infrastructure informatique nécessaires pour répondre à la demande croissante de services d'IA. L'initiative met en évidence à quel point la course au leadership en matière d'IA est devenue coûteuse. En avril dernier, Alphabet avait déjà porté son budget prévisionnel de dépenses d'investissement pour l'année à pas moins de 190 milliards de dollars. Pour les investisseurs, cela rappelle que le succès dans le domaine de l'IA ne dépend pas seulement de la technologie et de la demande des clients, mais aussi de l'accès à d'énormes quantités de capitaux. Pourquoi les investisseurs réagissent-ils à travers Oracle ? Pour Oracle, le boom de l'IA pourrait être une arme à double tranchant. D'un côté, l'entreprise bénéficie de la demande croissante en infrastructures cloud et en solutions logicielles d'entreprise. De l'autre, les investisseurs commencent à se demander combien de temps les entreprises technologiques pourront continuer à financer des investissements massifs dans l'IA sans mettre sous pression leurs marges, leurs bilans ou leurs futurs besoins de levée de fonds. En conséquence, le marché s'intéresse de plus en plus non seulement aux entreprises qui devraient tirer profit de l'intelligence artificielle, mais aussi à celles qui pourraient finalement supporter les coûts les plus élevés liés à la construction de l'infrastructure qui la sous-tend. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."