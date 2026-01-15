Les marchés américains ont retrouvé un fort appétit pour les actions de semi-conducteurs, stimulés par des résultats particulièrement robustes de TSMC, le premier fondeur mondial. Avec une croissance des revenus de 35% sur un an, le groupe taïwanais renforce l’idée que les investissements liés à l’intelligence artificielle ne relèvent plus de la spéculation, mais d’une dynamique structurelle désormais bien ancrée.

🚀 TSMC rallume l’enthousiasme pour l’IA

Une dynamique de croissance jugée “inévitable”

Les chiffres publiés par TSMC ont ravivé l’optimisme de Wall Street quant à l’ampleur du cycle d’investissement en cours. Le marché est de plus en plus disposé à intégrer un scénario où les dépenses en infrastructures IA — centres de données, puces avancées, mémoire et équipements — apparaissent quasi inévitables.

Cette dynamique profite non seulement aux grands noms très médiatisés comme Nvidia ou Broadcom, mais aussi à des acteurs moins visibles du grand public, mais essentiels à la chaîne de valeur, tels que Lam Research et Applied Materials.

Une revalorisation globale du secteur

L’ampleur du mouvement est visible à l’échelle mondiale. Depuis le 5 avril 2025, date du fort décrochage lié aux droits de douane réciproques annoncés par Donald Trump, l’indice mondial des semi-conducteurs a progressé d’environ 120%, illustrant la puissance du rebond sectoriel. Source: xStation5

🧠 KLA Corp, grand gagnant du cycle mémoire

La métrologie au cœur du prochain cycle

Dans ce contexte, KLA Corp. s’impose comme l’une des valeurs phares du moment. Spécialisée dans la métrologie et le contrôle des procédés de fabrication, l’entreprise joue un rôle critique dans l’amélioration des rendements et la réduction des défauts dans les usines de semi-conducteurs.

Ces dernières semaines, KLA est passée au premier plan de l’attention des grandes institutions financières, à mesure que le discours de marché évolue : le segment mémoire (DRAM et NAND) est désormais identifié comme un goulet d’étranglement majeur pour l’IA, presque aussi stratégique que les GPU eux-mêmes.

Morgan Stanley change la donne

Le signal le plus fort est venu de Morgan Stanley, qui a relevé sa recommandation sur KLA de pondération neutre à surpondérer. La banque estime que le marché sous-évalue encore l’exposition de KLA à la mémoire, alors que la demande liée à l’IA accélère.

Avec la complexité croissante des procédés et des exigences de qualité toujours plus strictes, l’intensité du contrôle des procédés augmente fortement. Dans ce contexte, les outils de KLA deviennent indispensables. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours à 1 697 dollars, contre 1 214 dollars auparavant.

🏦 Wells Fargo et Barclays confirment le scénario haussier

Des investissements tangibles, au-delà du narratif

Wells Fargo a rapidement emboîté le pas, relevant également KLA à surpondérer, avec un objectif de cours porté à 1 600 dollars. La banque souligne que le cycle actuel repose de plus en plus sur des dépenses d’investissement concrètes : extension de capacités, modernisation des lignes de production et transition vers des nœuds plus avancés.

Dans cette phase, les sociétés positionnées sur les équipements critiques, comme KLA, occupent une place stratégique incontournable.

Barclays mise sur l’IA jusqu’en 2026

Source: xStation5

Barclays a également renforcé son optimisme, portant son objectif de cours à 1 595 dollars. Selon la banque, 2026 sera encore dominée par un critère central : la proximité directe avec les piliers de l’IA.

Le discours évolue : il ne s’agit plus seulement de croire à la croissance de l’IA, mais de déterminer qui est réellement indispensable pour transformer cette croissance en production industrielle. KLA, en tant qu’acteur clé du contrôle qualité, répond parfaitement à cette exigence.

📊 Valorisation élevée, mais création de valeur réelle

Des multiples exigeants

Les performances opérationnelles de KLA s’accompagnent de valorisations élevées. Le multiple de bénéfices attendus sur 12 mois atteint environ 41, tandis que le P/E courant avoisine 45, bien au-dessus de la moyenne du Nasdaq 100. Le ratio prix/ventes reste également historiquement élevé.

ROIC supérieur au coût du capital

Toutefois, un élément clé rassure les investisseurs de long terme : le retour sur capital investi (ROIC) progresse depuis la seconde moitié de 2024 et demeure nettement supérieur au coût moyen pondéré du capital (WACC). Cela signifie que, malgré des multiples riches, KLA continue de créer de la valeur économique réelle pour ses actionnaires.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

❓ FAQ

Pourquoi les résultats de TSMC sont-ils si importants pour le secteur ?

Ils servent de baromètre mondial pour la demande en semi-conducteurs avancés et confirment la solidité du cycle IA.

Pourquoi KLA bénéficie-t-elle autant du boom de l’IA ?

Parce que la complexité croissante des puces mémoire et logiques accroît la demande pour ses outils de métrologie et de contrôle des procédés.

Les valorisations de KLA ne sont-elles pas trop élevées ?

Elles sont élevées, mais restent soutenues par une forte rentabilité et un ROIC supérieur au coût du capital.

Le segment mémoire est-il vraiment stratégique pour l’IA ?

Oui, il devient un facteur limitant majeur, presque aussi critique que les processeurs eux-mêmes.

Le rallye des semi-conducteurs peut-il se poursuivre ?

À court terme, il dépendra du rythme des investissements IA, mais les fondamentaux restent solides pour les acteurs clés du secteur.