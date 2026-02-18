📈 Europe en records : rally durable ou excès d’optimisme ?

Les marchés anticipent une première baisse de taux de la BoE dès mars 2026 (probabilité ~90%).

FTSE 100 : +0,92% , porté par la baisse de l’inflation britannique.

Points clés Stoxx Europe 600 : +0,60% à 626 points , nouveau record.

FTSE 100 : +0,92% , porté par la baisse de l’inflation britannique.

BAE Systems +3,5%, Rolls-Royce +2,7%.

Les banques et valeurs cycliques soutiennent la hausse.

Les marchés anticipent une première baisse de taux de la BoE dès mars 2026 (probabilité ~90%).

Les marchés européens prolongent leur rally, inscrivant de nouveaux sommets historiques. L’optimisme repose sur trois piliers : résultats d’entreprises solides, désinflation progressive et rotation vers les secteurs cycliques. Le Stoxx Europe 600 progresse de 0,60% à 626 points, tandis que le FTSE 100 britannique grimpe de 0,92%, atteignant lui aussi un record. 🛡️ Défense et banques en tête du mouvement BAE Systems et Rolls-Royce moteurs du FTSE Les valeurs de défense dominent la séance : BAE Systems (BA.UK) +3,5% , soutenue par des bénéfices records et un carnet de commandes massif.

Rolls-Royce (RR.UK) +2,7%, inscrivant de nouveaux sommets. Le contexte géopolitique mondial continue de soutenir les dépenses militaires et aéronautiques. Rotation vers les financières Après une période de pression, les banques et valeurs financières rebondissent fortement. Les investisseurs reviennent vers les secteurs sensibles au cycle économique, profitant de la stabilisation des taux et d’une meilleure visibilité macro. Les sociétés liées aux matières premières et à l’énergie participent également à la progression. 🇬🇧 Royaume-Uni : désinflation et attentes de baisse des taux Inflation en net recul L’inflation britannique ralentit à 3,0% en janvier, contre 3,4% en décembre, son plus bas niveau depuis près d’un an. L’inflation sous-jacente recule également, renforçant l’idée que la Banque d’Angleterre pourrait entamer un cycle d’assouplissement monétaire. Les marchés intègrent désormais une probabilité d’environ 90% d’une baisse de taux en mars 2026. Marché du travail plus fragile Le taux de chômage grimpe à 5,2%, son plus haut niveau depuis cinq ans. Cette évolution renforce le scénario d’un soutien monétaire plus rapide. 🇪🇺 Zone euro : euro numérique et incertitudes Progrès sur l’euro numérique Le membre du directoire de la BCE, Piero Cipollone, a souligné les avancées du projet d’euro numérique. L’objectif est de : Renforcer le rôle des banques européennes

Réduire la dépendance aux réseaux de cartes internationaux

Consolider l’infrastructure de paiement locale Incertitude autour de la BCE L’euro s’est légèrement affaibli après des informations évoquant un possible départ anticipé de Christine Lagarde. Ce facteur ajoute une incertitude institutionnelle à court terme. 🌍 Contexte géopolitique : un facteur de soutien indirect Les investisseurs surveillent : Les discussions de paix entre l’Ukraine et la Russie

Les négociations nucléaires entre les États-Unis et l’Iran Ces dossiers influencent la perception du risque global et la dynamique sectorielle (défense, énergie). 📊 Conclusion Les marchés européens affichent une dynamique remarquable, soutenue par : Une désinflation progressive

Des anticipations de baisses de taux

Une rotation vers les secteurs cycliques et défense Toutefois, avec des indices à des plus hauts historiques, le niveau d’exigence du marché augmente. La poursuite du rally dépendra de la confirmation des baisses de taux et du maintien d’un environnement macro stable. ❓ FAQ Pourquoi les marchés européens montent-ils autant ?

Grâce à la baisse de l’inflation, aux résultats solides et à la rotation vers les secteurs cycliques. Pourquoi la défense surperforme-t-elle ?

Les tensions géopolitiques soutiennent durablement les budgets militaires. La BoE va-t-elle vraiment baisser ses taux ?

Les marchés estiment à 90% la probabilité d’une première baisse en mars 2026. Pourquoi l’euro a-t-il baissé ?

En raison d’incertitudes liées à la présidence de la BCE. Le rally est-il durable ?

Il dépendra de la confirmation du cycle de désinflation et des décisions des banques centrales.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."