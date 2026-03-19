EURUSD : à la croisée des chemins face à l'évolution des discours des banques centrales 🪙⚔️

L'EURUSD subit actuellement de nouvelles pressions à la baisse et s'approche de la zone 1,1450-1,1500. Le renforcement du dollar américain et la montée des incertitudes géopolitiques dominent le contexte macroéconomique. Le principal facteur à l'origine des récentes fluctuations est le choc énergétique lié au conflit avec l'Iran, qui a considérablement modifié les anticipations concernant tant la Fed que les banques centrales européennes. Quant à la Réserve fédérale, la décision d'hier était conforme aux attentes : les taux d'intérêt sont restés entre 3,50 % et 3,75 %. Cependant, le message global était plus belliciste que ce que le marché avait initialement supposé. La Fed a maintenu ses prévisions de baisses de taux en 2026-2027, mais moins de membres du FOMC soutiennent désormais un assouplissement, et les risques d'inflation ont clairement augmenté. Jerome Powell a souligné que la hausse des prix du pétrole pourrait repousser l'inflation au-dessus de 3 % à court terme, tout en précisant que la politique monétaire restait dépendante des données et modérément restrictive. La réaction du marché a reflété ce message mitigé mais belliciste : l'affaiblissement initial du dollar s'est rapidement inversé

l'EURUSD a brièvement progressé avant de retomber sous 1,1500 et de rester dans cette zone depuis Dans l'ensemble, la Fed reste en mode « attentiste », mais avec un biais plus prudent et légèrement belliciste, ce qui soutient le dollar à court terme. Du côté européen, la situation a évolué de manière beaucoup plus dynamique. Le conflit avec l’Iran a une nouvelle fois mis en évidence les risques de stagflation, qui sont plus importants pour la zone euro que pour les États-Unis. Bien que l’Europe soit mieux préparée qu’en 2022 (euro plus fort, sources d’énergie plus diversifiées, chaînes d’approvisionnement améliorées), elle reste beaucoup plus sensible à un choc sur le marché pétrolier. Des prix du pétrole compris entre 100 et 120 dollars auraient un impact clairement négatif tant sur la croissance que sur l’inflation en Europe. Cela a déjà entraîné un changement significatif dans la communication de la BCE et les anticipations du marché : un passage d’un discours « attentiste » à un ton légèrement plus dur (Lagarde, Nagel)

des révisions à la hausse des prévisions d’inflation (par exemple, Nomura : 2,1 % → 2,7 %)

un glissement des anticipations de marché des baisses de taux vers des hausses potentielles Malgré ce changement, la BCE devrait maintenir ses taux inchangés aujourd’hui, autour de 2,0 %. L’absence de données concrètes et la volonté d’éviter de semer la panique plaident contre une action immédiate, mais l’orientation de la politique monétaire à moyen terme dépend de plus en plus des prix de l’énergie. Si les prix du pétrole restent élevés, une hausse des taux plus tard dans l’année devient un scénario réaliste. La journée d'aujourd'hui est particulièrement importante pour l'EURUSD, car plusieurs banques centrales européennes annoncent leurs décisions à un rythme soutenu. La BNS devrait maintenir ses taux à 0,00 %, en cherchant un équilibre entre les risques de déflation et un franc fort. La Banque d'Angleterre devrait également laisser ses taux à 3,75 %, le vote divisé étant déterminant. La Riksbank devrait rester à 1,75 %. Une tendance commune se dessine à travers l'Europe : les anticipations de baisses de taux ont été repoussées, et les banques centrales adoptent une posture plus prudente, voire belliciste, en raison des risques géopolitiques et inflationnistes. Toutefois, cela ne se reflète pas encore pleinement dans les décisions de politique monétaire effectives. L'EURUSD se trouve pris entre une Fed restrictive et des anticipations en pleine évolution concernant la BCE. Toutefois, le choc énergétique et la plus grande sensibilité de l'Europe aux prix du pétrole font pencher la balance à court terme en faveur du dollar, laissant la paire avec une légère tendance baissière avant les décisions des banques centrales d'aujourd'hui. Le marché suivra de près les événements à venir.

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