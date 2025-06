⏫ EURUSD grimpe au-dessus de 1,17

L'amélioration des perspectives de l'euro et la faiblesse du dollar propulsent la paire de devises la plus importante au monde à son plus haut niveau depuis quatre ans.

Il est à noter que depuis les plus bas niveaux enregistrés en début d'année, la paire EURUSD a progressé d'environ 15 % pour atteindre son niveau actuel. De telles fluctuations sur le marché des changes sont extrêmement rares, d'autant plus que nous ne sommes qu'à mi-parcours de l'année. De plus en plus de prévisions tablent désormais sur un dépassement durable de la barre des 1,20, même s'il convient de s'interroger sur les facteurs qui ont alimenté cette forte hausse et ceux qui pourraient influencer la volatilité à venir.

Faiblesse générale du dollar

En observant la paire EURUSD, nous constatons d'énormes fluctuations. Cependant, si l'on considère d'autres paires de devises incluant l'euro, la volatilité n'est pas aussi prononcée. Si les perspectives de l'économie européenne se sont certainement améliorées, malgré les inquiétudes liées à la guerre commerciale et au conflit en Ukraine, le principal moteur de la reprise de la paire a été la faiblesse du dollar.





Évolution des principales devises mondiales par rapport à l'euro depuis le début de l'année. Comme vous pouvez le constater, peu de devises se sont appréciées par rapport à l'euro, mais dans le même temps, à l'exception du dollar et des devises des marchés émergents, aucune ne présente de faiblesse notable. Source : Bloomberg Finance LP

Cette année, la devise américaine est en difficulté en raison de l'immense incertitude politique qui entoure Donald Trump. Le dollar perd son statut de valeur refuge, une tendance qui se reflète également dans les rendements obligataires élevés. Dans un contexte d'incertitude budgétaire, Moody's a récemment abaissé la note de crédit des États-Unis de triple A, ce qui signifie qu'aucune grande agence ne considère plus la dette américaine comme étant de la plus haute qualité. Si la dette américaine reste solide et, surtout, reste la plus importante et la plus activement négociée, même les banques centrales regardent le dollar avec une certaine réticence, préférant augmenter leurs réserves d'or. Au cours des trois dernières années, les banques centrales ont ajouté 1 000 tonnes d'or à leurs réserves chaque année.

Même si les États-Unis maintiennent des taux d'intérêt élevés, le dollar vacille. De plus, la remise en question par Trump de la position du président de la Fed, Jerome Powell, attise également la méfiance mondiale à l'égard de la devise. Le Wall Street Journal suggère désormais qu'un nouveau président de la Fed pourrait être choisi dès cet automne, ce qui pourrait affaiblir la position de Powell pour le reste de son mandat, qui expire l'année prochaine.





Décomposition des facteurs influençant la formation de la paire de devises. Comme vous pouvez le constater, le facteur « résiduel » joue désormais en faveur de l'appréciation de la paire, et non plus de sa dépréciation, comme c'était le cas il y a quelques mois seulement. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Amélioration des perspectives pour l'euro

Les données économiques en provenance des États-Unis ont été mitigées ces derniers mois, comme l'illustre l'indice de surprise relativement faible établi par des institutions telles que Citi. En revanche, le même indice pour la zone euro reste à des niveaux assez élevés. La différence entre ces indicateurs est clairement favorable à l'euro, et il existe en outre une perspective de nouvelle détérioration aux États-Unis et d'amélioration dans la zone euro.





Indices de surprise économique et EUR/USD. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Les taux d'intérêt dans la zone euro ne devraient pas être réduits davantage, tandis que ceux aux États-Unis sont plus susceptibles d'être abaissés. Il convient toutefois de noter que le niveau des taux d'intérêt dans la zone euro est nettement plus bas, ce qui devrait profiter à l'économie. Aux États-Unis, en revanche, les taux pourraient encore être suffisamment élevés pour freiner l'activité économique. Cette question a été soulevée par Donald Trump, entre autres.





Les perspectives de croissance en Europe s'améliorent considérablement cette année, tandis qu'elles se détériorent aux États-Unis, principalement en raison de l'impact des droits de douane imposés par Trump. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

La question d'une émission commune d'obligations dans la zone euro a également fait l'objet de discussions importantes. L'histoire montre que le fonds de relance commun de 750 milliards d'euros créé au début de la pandémie a eu un impact très positif sur la monnaie européenne. En cas de nouvelle émission potentielle d'obligations de la zone euro, avec des fonds destinés aux dépenses militaires et aux infrastructures, la demande de dette européenne sûre pourrait également générer une demande pour la monnaie elle-même, sans parler de la stimulation de l'économie. Selon Bloomberg, l'euro s'est apprécié de 15 % en 2020, et une décision sur la dette commune pourrait remettre en cause le statut de la dette américaine et entraîner de nouveaux gains pour l'EUR/USD, qui pourrait même atteindre 1,40. Ce niveau n'avait plus été atteint depuis 2011.





L'EUR/USD n'a pas connu une croissance aussi dynamique depuis 2020. Néanmoins, l'écart de rendement actuel ne justifie pas des valorisations aussi élevées, même s'il convient de rappeler que les rendements américains élevés actuels ne sont pas favorables au dollar ni à l'économie, compte tenu de la nécessité de rembourser une dette colossale à des taux d'intérêt élevés. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Un été morose pour le dollar ?

Historiquement, le mois de juillet est un mois faible pour le dollar. Cette saisonnalité, observée au cours des 20 dernières années, a également été confirmée par la volatilité de l'année dernière. Cependant, il est important de rappeler que les mois de juillet et août de cette année seront très importants pour l'évolution des perspectives monétaires. Tout d'abord, la suspension des droits de douane réciproques expire le 9 juillet. En théorie, de nouveaux accords commerciaux pourraient renforcer le dollar. En août, les États-Unis devraient également atteindre leur plafond d'endettement. Si cet événement représente un risque pour le dollar, il est très probable que la limite d'endettement soit finalement relevée.





Juillet est un mois traditionnellement faible pour le dollar, même s'il convient de noter que cette année, la faiblesse du dollar est déjà la plus importante depuis 20 ans. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD : une perspective technique

La paire EURUSD a franchi la barre des 1,16, après avoir atteint les niveaux de résistance clés précédents à 1,1250 et 1,1450. La prochaine résistance importante se situe désormais autour de 1,19, suivie de 1,23, près des sommets de 2021. Il convient de noter que l'EURUSD a connu une hausse similaire à celle observée en 2022/2023, mais qu'il n'a pas encore terminé la vague haussière qui a débuté au début de 2022 et 2020.





Source: xStation5