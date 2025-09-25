EURUSD sous pression 📌Déclarations de Goolsbee et Schmid, membres de la Fed, sur la politique monétaire américaine

Les banquiers de la Fed Goolsbee et Schmid ont commenté aujourd'hui l'économie américaine et la politique de la Réserve fédérale. Voici leurs remarques. Schmid (Fed) Une baisse de taux d'un quart de point était une mesure raisonnable de gestion des risques.

L'inflation reste trop élevée, tandis que le marché du travail est toujours équilibré.

Le rôle de supervision de la Fed sur les banques est important pour la mission plus large de la banque centrale.

Les futures décisions de politique monétaire dépendront des données.

La politique de la Fed est actuellement légèrement restrictive, ce qui est la bonne position à adopter.

L'inflation reste trop élevée et le marché du travail actuel reste globalement équilibré.

Les données récentes indiquent une augmentation des risques pour le marché du travail.

Une baisse des taux était appropriée pour compenser les risques liés au marché du travail.

La Fed est actuellement sur le point de remplir ses mandats, mais sa politique doit rester tournée vers l'avenir. Goolsbee (Fed) Je reste globalement optimiste quant au fait que nous sommes sur la « voie royale », avec une inflation à la baisse.

À court terme, la principale préoccupation est le risque d'une inflation persistante.

L'adoption de l'IA par les entreprises n'a pas été aussi importante que beaucoup le pensent.

Historiquement, les fermetures gouvernementales courtes ou limitées n'ont pas d'effets économiques durables.

Certaines mesures du marché du travail indiquent une plus grande stabilité.

Le marché du travail connaît un léger ralentissement.

Si le gouvernement peut dicter à la banque centrale ce qu'elle doit faire avec les taux, l'inflation augmente.

Les taux pourraient baisser davantage si les risques de stagflation s'estompent.

Je constate un « environnement inhabituel » avec des risques tant sur l'emploi que sur l'inflation.

Les taux pourraient baisser encore davantage si l'inflation se dirigeait vers 2 %, mais je reste prudent quant à des baisses anticipées.

Je ne suis pas convaincu que l'inflation soit transitoire.

Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec l'idée de baisser les taux trop rapidement sur la seule base du ralentissement des données sur l'emploi.

Le marché du travail semble se refroidir tandis que l'inflation augmente.

