1️⃣ Une connectivité innovante pour le Gabon 1.1. Un partenariat stratégique Eutelsat Group a annoncé mardi un accord avec Airtel Gabon pour déployer sa solution OneWeb à bord des trains de passagers au Gabon. Ce projet vise à offrir une connectivité haut débit aux voyageurs, améliorant leur expérience et ouvrant de nouvelles opportunités économiques. 1.2. Des avantages pour les passagers Grâce à cette technologie, les usagers pourront bénéficier d’un accès internet stable, même dans les zones reculées, et de services numériques embarqués (streaming, travail à distance, etc.). 2️⃣ Un soutien à la Marine indienne 2.1. Le projet Kaundinya Eutelsat équipe également le navire INSV Kaundinya de la Marine indienne avec sa connectivité OneWeb. Ce projet historique, qui consiste à retracer les anciennes routes maritimes commerciales de l’Inde, nécessitait des communications fiables et en temps réel pour la navigation et la recherche. 2.2. Une technologie adaptée aux défis maritimes La constellation OneWeb, en orbite basse, permet une latence réduite et une couverture mondiale, idéale pour les missions en mer et les expéditions scientifiques. FAQ 🔹 Pourquoi Eutelsat choisit-il OneWeb pour ces projets ? OneWeb offre une couverture mondiale, une faible latence et une fiabilité accrue, essentielles pour les transports terrestres et maritimes. 🔹 Quels sont les bénéfices pour le Gabon ? Ce déploiement permettra d’améliorer la qualité des services dans les trains, tout en soutenant le développement numérique du pays. 🔹 En quoi consiste le projet Kaundinya ? Il s’agit d’une expédition maritime visant à étudier et retracer les routes commerciales historiques de l’Inde, avec un besoin crucial en communications sécurisées. 🔹 Quelles sont les prochaines étapes pour Eutelsat ? Eutelsat pourrait étendre ces solutions à d’autres pays africains et projets maritimes, renforçant sa position dans la connectivité mobile et satellitaire.

