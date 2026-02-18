-
La publication des minutes de la réunion de janvier de la Réserve fédérale a confirmé une posture prudente, voire légèrement restrictive. Pourtant, le marché des changes a réagi de manière contre-intuitive : l’EURUSD s’est légèrement apprécié après la publication.
🏦 Un ton prudent… voire légèrement hawkish
Plusieurs éléments clés ressortent des minutes :
-
Une majorité des participants estime que le marché du travail montre des signes de stabilisation, avec une réduction des risques baissiers.
-
L’activité économique continue de croître à un rythme solide, et cette dynamique devrait se poursuivre en 2026.
-
Certains membres ont évoqué la possibilité — dans un scénario extrême — de maintenir l’option de hausses de taux.
Ce point est particulièrement notable, car il souligne que la Fed ne considère pas totalement le cycle de resserrement comme clos.
📉 Désinflation : prudence face aux attentes du marché
Même si certains membres ont indiqué qu’un plus grand nombre de baisses de taux pourrait être envisagé si l’inflation recule comme prévu, la majorité reste prudente :
-
Le processus de désinflation pourrait être plus lent que prévu.
-
Le retour à l’objectif de 2% pourrait être irrégulier et prolongé.
-
Le risque d’une inflation durablement au-dessus de la cible est jugé significatif.
En parallèle, plusieurs responsables ont suggéré d’adopter un langage plus “à double sens” (“two-sided”), signalant que les décisions futures dépendront strictement des données économiques.
💱 Pourquoi l’EURUSD a-t-il progressé ?
Malgré un ton légèrement restrictif, la réaction du marché des changes suggère que :
-
Les investisseurs avaient déjà intégré un discours prudent.
-
L’absence de message nettement plus hawkish a été interprétée comme rassurante.
-
Les perspectives de croissance solide, sans surchauffe manifeste, limitent le risque d’un nouveau cycle de hausses.
En d’autres termes, le marché semble considérer que la Fed reste en mode attentiste, plutôt que prête à durcir davantage sa politique.
📊 Implications pour les marchés
Les minutes confirment :
-
Une économie américaine résiliente
-
Une Fed dépendante des données
-
Une trajectoire de taux encore flexible
Les marchés obligataires pourraient rester sensibles aux prochaines données d’inflation, tandis que le dollar pourrait évoluer en fonction des surprises macroéconomiques à venir.
🎯 Conclusion
Les minutes de janvier renforcent l’image d’une Fed prudente, consciente des risques inflationnistes mais confiante dans la solidité de l’économie.
Le ton légèrement hawkish n’a pas suffi à soutenir durablement le dollar, ce qui suggère que les marchés anticipent toujours un biais vers un assouplissement progressif plutôt qu’un retour au resserrement.
La prochaine étape clé reste l’évolution de l’inflation et du marché du travail, qui détermineront si la Fed penche vers des baisses plus rapides… ou maintient une posture restrictive plus longtemps.
❓ FAQ
La Fed envisage-t-elle encore des hausses de taux ?
Uniquement dans un scénario extrême, selon certains membres.
La désinflation est-elle acquise ?
Non, la Fed estime qu’elle pourrait être plus lente et irrégulière que prévu.
Pourquoi l’EURUSD a-t-il monté malgré un ton hawkish ?
Le marché avait déjà intégré un discours prudent, sans surprise majeure.
La croissance américaine reste-t-elle solide ?
Oui, les responsables anticipent une expansion soutenue en 2026.
Les baisses de taux sont-elles encore possibles ?
Oui, si l’inflation poursuit son ralentissement.
