Ferrari s'effondre de plus de 6 % 💥Le marché dit « non » à la Luce électrique⚡

Ferrari (RACE.IT) vient de dévoiler sa toute première voiture entièrement électrique : le modèle Luce, conçu en collaboration avec Jony Ive, l'ancien directeur du design d'Apple. Résultat ? Les actions de la société ont chuté de plus de 6 % aujourd'hui à la Bourse de Milan, et la séance s'est ouverte sur une baisse de près de 7%. Au cours des 12 derniers mois, l'action a déjà perdu près de 27% de sa valeur.

Le modèle Luce présenté sur le site web de Ferrari. Source : Ferrari Investor Relations

Le problème est simple : la Luce ressemble à un modèle que les fans de Ferrari ne semblent pas vouloir. Sur X, des utilisateurs ont comparé cette voiture à 550 000 € à une Nissan Leaf vendue 30 000$. Un internaute a écrit qu’elle ressemblait à une « Fiat Panda en version limousine ». Un autre a demandé s’il était possible « d’acheter l’intérieur de la Luce sans la carrosserie ». Plusieurs utilisateurs se sont mis à créer leurs propres versions revisitées sur ChatGPT et Grok, chacune s’est avérée plus basse, plus racée, plus dans l’esprit Ferrari. Même les voitures électriques chinoises ont reçu de meilleures critiques dans ces comparaisons.

Sur le papier, la voiture en elle-même est impressionnante. Quatre moteurs électriques, totalisant plus de 1 000 ch, un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, une autonomie d’environ 530 km et une architecture de 880 V avec une capacité de recharge de 350 kW. L'intérieur, quant à lui, incarne la philosophie de Jony Ive en métal et en verre : des boutons physiques au lieu d'écrans tactiles, un volant composé de 19 pièces d'aluminium recyclé, et une clé unique dotée d'un écran E Ink qui « s'estompe » et se fond dans le tableau de bord une fois insérée dans le contact. Jony Ive affirme qu’un écran tactile dans une voiture « ne lui serait jamais venu à l’esprit », car cela oblige à regarder ses mains plutôt que la route. Les critiques du secteur admettent que l’intérieur est révolutionnaire. Mais le marché achète avec ses yeux, pas avec des spécifications.

Les investisseurs s’inquiètent d’un aspect bien plus profond que la simple apparence de la voiture. La valeur de Ferrari réside dans ce qui fait d’elle une Ferrari, c’est-à-dire une marque fondée sur un ADN sportif, le rugissement du moteur et une excellence absolue sans compromis. La Luce est la première berline cinq places de l'histoire de l'entreprise, pèse plus de 2 300 kg et cible une clientèle entièrement nouvelle — en Scandinavie, en Californie et, à long terme, en Chine.

Cela ressemble à une expansion, mais le marché voit les choses différemment : il y voit un risque de dilution d'une marque qui doit précisément sa valorisation haut de gamme à son exclusivité et à son inaccessibilité. Le facteur clé sera la réaction des clients de la région EMEA et des Amériques, qui constituent ensemble le cœur des ventes de la marque, face à ce modèle. Source : Relations investisseurs Ferrari

Dans ce contexte, la décision de Ferrari semble d'autant plus audacieuse que l'ensemble du secteur évolue dans la direction opposée. Lamborghini a abandonné ses projets de modèle entièrement électrique et est revenue aux hybrides. Porsche a revu à la baisse ses objectifs en matière de véhicules électriques suite à une faible demande en Chine et aux États-Unis. Jaguar a déjà connu sa propre crise d’image après son rebranding électrique. Ferrari va à contre-courant, mais étant donné qu’une voiture sur quatre vendue dans le monde est désormais un véhicule électrique (hybrides compris), cela pourrait également s’avérer être un créneau lucratif pour la marque de Maranello à l’avenir. Source : Statista

Le PDG Benedetto Vigna insiste sur le fait que Luce marque « un nouveau chapitre dans l’histoire de l’entreprise » et que chaque moteur « a son propre son ». Peut-être que dans quelques années, il s’avérera qu’il avait raison, et Luce sera considérée comme une décision stratégique révolutionnaire. Mais pour l’instant, le marché vote avec ses pieds, et le plus haut sur 52 semaines à 519 dollars semble être un souvenir d’une époque complètement différente.

La tendance baissière de RACE est implacable. Depuis son pic à 477 € atteint durant l'été 2024, le cours a chuté de près de 40 %, et chaque tentative de rebond observée depuis la fin de l'année dernière s'est heurtée au même obstacle : la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours (ligne violette), qui fait office de plafond infranchissable depuis des mois. Source : xStation

Mateusz Czyżkowski

Analyste des marchés financiers chez XTB