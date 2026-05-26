Repli de 0,5% du cours du bitcoin qui s'établit à 76 800 $ face au rebond du dollar américain.

Progression de 2% du cours du pétrole avec un Brent à 98,30 $ après des frappes dans le détroit d'Ormuz.

Hausse de 2% du DAX allemand et de l'Euro Stoxx 50 lors de la séance de lundi.

La séance de lundi a été rythmée par une progression nette des bourses mondiales, portée par l'espoir d'un accord diplomatique imminent entre Washington et Téhéran. Les principaux indices européens ont terminé en forte hausse ce lundi, les contrats à terme américains s'affichaient également dans le vert en l'absence de séance physique à Wall Street pour le Memorial Day. L'attention des investisseurs se tourne ce mardi vers la résilience des marchés financiers mondiaux et du cours du bitcoin face au dollar après les récents développements géopolitiques au Moyen-Orient.

Négociations géopolitiques et réactions des marchés financiers

Un espoir d'accord entre Washington et Téhéran

Les discussions diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran soutiennent temporairement la tendance positive observée sur les marchés financiers mondiaux. Les rapports récents font état de la finalisation prochaine d'un protocole d'accord comprenant 14 points spécifiques. Les autorités des deux pays affichent un optimisme manifeste concernant l'issue de ces négociations stratégiques menées au Qatar.

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a publiquement indiqué que les négociations bilatérales étaient finalisées à hauteur de 90% ou 95%. Selon ses déclarations officielles, des annonces positives sont désormais attendues à brève échéance. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a également confirmé de son côté la réduction significative des divergences entre les délégations.

Cette perspective d'apaisement géopolitique a favorisé la hausse généralisée constatée lors de la séance précédente sur les marchés financiers européens. Le DAX allemand et l'Euro Stoxx 50 ont ainsi progressé de 2% en clôture ce lundi. Les opérateurs financiers anticipent les retombées positives d'une possible normalisation des relations commerciales régionales.

Des frappes militaires viennent nuancer l'optimisme

La situation militaire sur le terrain complexifie toutefois la lecture globale des événements pour les acteurs des marchés financiers. Des informations concordantes font état de frappes aériennes menées par les forces américaines dans le sud de l'Iran, à proximité immédiate de Bandar Abbas. Le Commandement central des États-Unis a précisé que ces actions visaient directement des sites de lancement de missiles ainsi que des navires impliqués dans le minage du détroit d'Ormuz.

Le secrétaire d'État américain a rapidement affirmé que ces opérations ciblées ne perturberaient pas le processus diplomatique global. Les discussions de Doha se concentrent désormais de manière exclusive sur la formulation juridique précise des textes du futur accord de coopération. Cette dualité entre interventions armées et avancées diplomatiques entretient une volatilité résiduelle sur les actifs cycliques.

Parallèlement, les tensions géopolitiques s'accentuent au Liban où de nouvelles frappes aériennes touchent les régions méridionales de Tyr et de Nabatieh. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a clairement manifesté sa volonté de maintenir la pression opérationnelle sur ses objectifs de défense. Cette détérioration sécuritaire régionale pèse sur l'orientation générale des marchés financiers mondiaux et incite les opérateurs à la prudence.

L'évolution des classes d'actifs mondiales en séance

Le cours du pétrole et les matières premières s'ajustent

Les développements sécuritaires au Moyen-Orient exercent une influence immédiate sur la valorisation des ressources énergétiques mondiales. Le cours du pétrole s'inscrit en hausse ce mardi, reflétant l'inquiétude des marchés financiers face aux risques de ruptures d'approvisionnement via les voies maritimes stratégiques du détroit d'Ormuz. Les deux contrats de référence progressent ainsi d'environ 2% en séance par rapport aux niveaux constatés la veille.

Dans le secteur des matières premières, le baril de brut américain WTI s'échange à 92 $, tandis que le baril de Brent se négocie à 98,30 $. Cette appréciation soutenant le cours du pétrole brut pourrait modifier les anticipations d'inflation des banques centrales pour les prochains trimestres. Les gestionnaires de fonds suivent avec attention l'évolution de la situation opérationnelle dans le golfe Persique.

À l'inverse, l'or subit un net mouvement de correction de 0,9% en séance ce mardi et s'établit autour de 4 530 $ l'once. Ce repli technique s'explique en partie par une nouvelle hausse des rendements des obligations souveraines américaines. Les arbitrages sur les marchés financiers favorisent ainsi les rendements du Trésor au détriment des valeurs de réserve non productives d'intérêts.

Les devises et le cours du bitcoin face au dollar

Sur les marchés financiers des devises, le dollar américain montre des signes de raffermissement notables au début de la matinée de mardi. La devise des États-Unis compense une part significative des pertes enregistrées au cours de la journée de lundi. Ce mouvement d'appréciation mécanique s'observe face à l'ensemble des monnaies constituant le panier du G10.

Le dollar de Nouvelle-Zélande ainsi que les devises scandinaves enregistrent les replis les plus significatifs avec des corrections de l'ordre de 0,3% à 0,4%. En Asie, la séance s'est déroulée de manière contrastée avec un indice Kospi sud-coréen qui inscrit de nouveaux sommets historiques à +2,8%, tandis que le Nikkei 225 japonais cède 0,4% et l'indice composite de Shanghai recule de 0,8%.

Le compartiment des actifs numériques au sein des marchés financiers subit également une légère pression vendeuse au cours de la matinée. Le cours du bitcoin se contracte de 0,5% pour revenir vers le seuil de 76 800 $ en séance. La deuxième capitalisation sectorielle, l'Ethereum, affiche une baisse d'une ampleur comparable sur les dernières heures de négociation.

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Michał Jóźwiak, Analyste des marchés financiers chez XTB

❓ FAQ

Quels facteurs influencent actuellement les marchés financiers mondiaux ? Les marchés financiers réagissent fortement aux évolutions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment aux négociations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran et aux récentes frappes militaires. Les arbitrages à court terme dépendent également des variations des rendements obligataires américains et de la vigueur du dollar.

Pourquoi le cours du pétrole progresse-t-il en séance ce mardi ? Le cours du pétrole augmente en raison des craintes opérationnelles liées à la sécurité des voies maritimes, en particulier autour du détroit d'Hormuz après des interventions militaires ciblées. Les primes de risque géopolitique font grimper le prix du baril de WTI et de Brent de près de 2%.

Comment se comporte le cours du bitcoin face au raffermissement du dollar ? Le cours du bitcoin subit une légère correction technique à l'image du reste du secteur des actifs numériques, pénalisé par le net rebond de la devise américaine face aux monnaies mondiales. Cette dynamique montre une réorientation temporaire des flux vers les valeurs de rendement traditionnelles.