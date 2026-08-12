Les futures US s'affichent en hausse ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street, tirés par la vigueur des actions IA et des semi-conducteurs. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 gagnent 0,68% et ceux du S&P 500 progressent de 0,27%. La poussée des acheteurs intervient alors que les investisseurs attendent la publication du rapport sur l'inflation IPC US pour le mois de juillet.

Les futures US portés par le secteur de l'IA

Résultats record et révisions à la hausse chez les valeurs du cloud

L'élan sur les futures US repose sur les performances financières du segment des spécialistes de l'infrastructure technologique. L'action CoreWeave s'adjuge 18,24% à 106,80 $ en pré-ouverture après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles d'investissements, désormais fixées entre 35 milliards et 39 milliards de dollars. L'entreprise enregistre un carnet de commandes atteignant 104,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, affichant une progression de plus de 240% sur un an. Son résultat d'exploitation ajusté ressort à 128 millions de dollars, dépassant les anticipations formulées par les analystes.

Dans le même segment des actions IA, la société Nebius Group voit son titre progresser de 15% à 222 $ avant la publication de ses comptes trimestriels. Les opérateurs d'infrastructures informatiques bénéficient de cet engouement généralisé autour du traitement de données massives. La demande d'équipements spécialisés soutient l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur technologique américain. Les autres acteurs de centres de données s'inscrivent également en hausse durant les échanges hors séance.

Source : xStation5

Accélération globale des semi-conducteurs et infrastructures IA

La tendance haussière s'étend à l'ensemble du matériel de calcul et des puces informatiques. Le titre Super Micro Computer s'apprécie de 8,69% après avoir publié un bénéfice par action trimestriel de 1,70 $, contre 0,96 $ attendu. Pour le premier trimestre de son exercice, le groupe anticipe un chiffre d'affaires net compris entre 14,5 milliards et 15,5 milliards de dollars, nettement au-dessus des prévisions du marché.

Les composants optiques tirent également parti de cette phase d'expansion avec l'entreprise Lumentum, dont l'action gagne 8,44% en pré-marché. La société publie un bénéfice ajusté par action de 3,23 $ au quatrième trimestre et anticipe entre 4,05 $ et 4,35 $ pour le trimestre à venir. L'approvisionnement en équipements électroniques spécialisés reste tiré par des investissements massifs dans les actions du secteur technologique.

En Asie, le sous-traitant Hon Hai Precision Industry signale un bénéfice trimestriel en hausse de 35% à 60 milliards de dollars taïwanais, sous l'effet de la demande globale en matériel d'IA. Son chiffre d'affaires du mois de juillet bondit quant à lui de 54,2% pour atteindre 946,5 milliards de dollars taïwanais. Les performances solides en amont de la chaîne logistique renforcent la confiance des investisseurs sur les valeurs technologiques.

Inflation IPC américaine et environnement macroéconomique

Les attentes du marché autour de l'IPC de juillet

Au-delà des mouvements sectoriels sur le Nasdaq 100, l'attention des salles de marché se tourne vers la statistique de l'inflation IPC US programmée cet après-midi. Le consensus des analystes prévoit une progression de 0,1% des prix à la consommation en juillet, après un repli de 0,4% enregistré en juin. En glissement annuel, le taux d'inflation global est attendu à 3,4%, contre 3,5% le mois précédent.

S'agissant de l'indice sous-jacent, qui exclut les catégories volatiles de l'énergie et de l'alimentation, la hausse mensuelle est estimée à 0,1%. En rythme annuel, la mesure sous-jacente s'établirait à 2,5%, soit un léger ralentissement par rapport aux 2,6% observés lors de la précédente publication. Les chiffres orienteront les anticipations de trajectoire monétaire avant la prochaine réunion du comité de la Réserve fédérale.

Les opérateurs ajustent leurs positions obligataires et actions en fonction de la capacité de la banque centrale américaine à assouplir sa politique de taux. Une statistique conforme ou inférieure aux prévisions renforcerait les hypothèses de baisse des taux directeurs dès la rentrée. Une hausse inattendue des prix exercerait en revanche une pression baissière sur l'indice S&P 500.

Tendances sur les marchés européens et pétroliers à la mi-séance

En Europe, les indices boursiers évoluent de façon contrastée à la mi-journée et se consolident à proximité de leurs sommets historiques. Le CAC 40 recule de 0,22% et le DAX allemand progresse de 0,36% à 26 486 points. L'Euro Stoxx 50 gagne 0,13% et le FTSE 100 londonien demeure stable à 10 645 points.

Sur le marché de l'énergie, les cours du pétrole brut enregistrent peu de variations malgré un climat géopolitique tendu au Moyen-Orient. Le baril de Brent s'échange à 88,75 $ et le baril de WTI se fixe à 83,25 $. Une source iranienne a indiqué l'absence de négociations visant la prolongation du cessez-le-feu avec les États-Unis, citant des désaccords sur l'application du protocole d'accord.

L’absence de réaction significative sur les cours pétroliers traduit une anticipation de désescalade progressive de la part des investisseurs. Les volumes d'échange demeurent modérés sur les matières premières avant la diffusion des données d'inflation américaines. Les investisseurs privilégient la prudence avant le franchissement de ce rendez-vous macroéconomique majeur.

❓ FAQ

Quels facteurs font progresser les futures US aujourd'hui ? Les futures US sont portés par l'élan du secteur technologique et des actions IA, notamment grâce aux prévisions relevées de sociétés comme CoreWeave et Super Micro Computer. Les investisseurs se positionnent également dans l'attente du rapport sur l'inflation IPC US.

Pourquoi l'indice d'inflation IPC US est-il suivi avant l'ouverture de Wall Street ? La publication de l'inflation IPC US donne des indications directes sur l'évolution du pouvoir d'achat américain et conditionne les futures décisions de la Réserve fédérale concernant ses taux directeurs. Un ralentissement de l'inflation favorise généralement une baisse des taux, un élément positif pour le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Comment évoluent les marchés européens par rapport aux contrats à terme américains ? À la mi-séance, les bourses européennes affichent une tendance contrastée : le DAX progresse de 0,36% et le CAC 40 s'effrite de 0,22%. Ces mouvements traduisent une phase de consolidation autour des plus hauts historiques, dans l'attente des chiffres d'inflation en provenance des États-Unis.