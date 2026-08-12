Le prix du pétrole se rapproche encore un peu plus des 90 dollars 🔼 Des sources iraniennes s'expriment sur le cessez-le-feu

Les cours du pétrole n’ont guère réagi aux déclarations d’une source iranienne de haut rang affirmant qu’il n’y avait actuellement aucune négociation concernant la prolongation du cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis. L’absence de variation significative des cours du brut semble indiquer que les investisseurs continuent de tabler sur une désescalade progressive des tensions au Moyen-Orient, malgré les dernières informations parues dans la presse. Du point de vue de Téhéran, il n’existe pas de date limite officielle susceptible d’être prolongée car, selon la partie iranienne, le cessez-le-feu n’avait pas de date de début officiellement définie.

L’Iran affirme que les États-Unis ont violé l’accord provisoire dès les 48 premières heures et s’en sont ensuite retirés.

Les discussions actuelles portent principalement sur un éventuel retour des États-Unis au protocole d’accord (MOU) et sur l’établissement d’un calendrier pour la mise en œuvre des engagements antérieurs.

Selon la partie iranienne, aucun progrès significatif n’a été réalisé à ce jour dans ces négociations. Que révèlent les données de l’AIE ? Dans le même temps, l’AIE a une nouvelle fois révisé de manière significative ses estimations historiques de la demande mondiale de pétrole, l’ampleur des ajustements montrant que la consommation a été nettement plus forte que ce qui avait été supposé auparavant. La consommation mondiale de pétrole en 2025 est désormais estimée à 104,8 millions de barils par jour, soit environ 300 000 b/j de plus que l’estimation précédente.

Cette révision est d’autant plus notable par rapport aux estimations d’il y a un an : l’évaluation actuelle de l’AIE concernant la demande de 2025 est supérieure de pas moins de 1,1 million de b/j.

Malgré cette révision à la hausse substantielle de la demande, l’AIE estime toujours que le marché pétrolier sera en situation d’excédent d’offre en 2025, l’offre moyenne atteignant environ 106,3 millions de barils par jour.

L’AIE prévoit désormais que la consommation mondiale de pétrole atteindra environ 105,7 millions de barils par jour en 2027. Ce chiffre est déjà supérieur au niveau de 105,6 millions de barils par jour qui, il y a tout juste un an, devait selon l’agence représenter le pic de la demande mondiale de pétrole en 2029. Ces révisions successives indiquent que la demande mondiale de pétrole s’avère plus résistante que prévu. À notre avis, cela affaiblit l’argument selon lequel la consommation mondiale de pétrole serait déjà très proche d’un pic structurel. Les contrats à terme sur le pétrole se négocient à nouveau à près de 90 dollars le baril. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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