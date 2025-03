GameStop bondit de 13 % alors que le conseil d'administration approuve le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie

L'action GameStop a bondi de 12 % après que le détaillant de jeux vidéo a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité une mise à jour de sa politique d'investissement visant à ajouter le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie. Cette décision intervient parallèlement à des résultats décevants pour le quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires net en chute de 28 % en glissement annuel, à 1,28 milliard de dollars. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'entreprise rejoint une liste croissante de sociétés publiques qui expérimentent l'utilisation de liquidités pour investir dans l'actif numérique, suivant les traces de Michael Saylor's Strategy (anciennement MicroStrategy), qui a acquis plus de 40 milliards de dollars en Bitcoin et a vu le cours de son action monter en flèche de plus de 2 600 % depuis 2020. Le PDG de GameStop, Ryan Cohen, avait déjà fait allusion à cette stratégie le mois dernier lorsqu'il a publié une photo de lui avec Saylor sur la plateforme de médias sociaux X. La société n'a pas précisé le montant maximum de bitcoins qu'elle prévoit d'accumuler et a indiqué qu'elle pourrait vendre tout bitcoin qu'elle acquerrait, selon son dossier 10-K déposé auprès de la SEC. Malgré l'engouement pour la crypto-monnaie, l'activité principale de GameStop continue de connaître des difficultés : Ventes de matériel et d'accessoires : 725,8 millions de dollars, en baisse de 34 % d'une année sur l'autre

Ventes de logiciels : 286,2 millions de dollars, en baisse de 38 % d'une année sur l'autre

Ventes d'objets de collection : 270,6 millions de dollars, en hausse de 16 % d'une année sur l'autre

Bénéfice net : 131,3 millions de dollars, contre 63,1 millions de dollars au trimestre de l'année précédente La société a annoncé un bénéfice de 30 cents par action, dépassant les attentes des analystes de 8 cents, tout en terminant le trimestre avec environ 4,78 milliards de dollars en espèces, quasi-espèces et titres négociables. GameStop a finalisé la cession de ses activités en Italie et a réduit ses activités en Allemagne dans le cadre de ses efforts de restructuration en cours. Le titre reste en baisse d'environ 19 % depuis le début de l'année malgré la hausse d'aujourd'hui. L'annonce du Bitcoin intervient dans un contexte de vigueur plus large du marché des crypto-monnaies, le Bitcoin s'échangeant autour de 88 000 dollars mercredi matin, en hausse de près de 5 % par rapport à la semaine dernière. GameStop (intervalle D1) Le cours de l'action approche le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % après une ouverture avec un gap haussier de 11 %. Le support pourrait se trouver près du niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Le RSI approche de la zone de surachat, montrant une divergence haussière avec des creux plus élevés, tandis que la MACD s'élargit avec une divergence haussière.

