GE Vernova progresse malgré des résultats moins bons que prévu 📊

GE Vernova (GEV.US) a publié des résultats pour le quatrième trimestre 2024 plus faibles que prévu. Par conséquent, dans les premiers échanges pré-marché, l'action de la société a chuté. Cependant, elle a finalement augmenté de près de 2% à l'ouverture de la séance, établissant de nouveaux sommets à 432 dollars.

L'entreprise est dans une très forte tendance haussière depuis la mi-2024. Source : xStation

GE Vernova est une spin-off de General Electric qui se concentre sur le développement de nouvelles technologies pour la production d'énergie. La société est cotée à la bourse américaine depuis avril 2024 et sa capitalisation boursière a augmenté de 230 % depuis ses débuts.

Les résultats publiés aujourd'hui sont inférieurs aux attentes du marché dans tous les domaines clés. Le bénéfice par action (BPA) a été particulièrement décevant, la société ayant annoncé un BPA inférieur de 30 % aux prévisions. Malgré cela, d'une année sur l'autre, GE Vernova continue d'améliorer ses performances, enregistrant une augmentation de 5 % de son chiffre d'affaires (9 % en termes non GAAP). L'EBITDA ajusté s'est élevé à plus d'un milliard de dollars, doublant presque par rapport à 2023. En conséquence, les marges clés se sont également améliorées : la marge de l'EBITDA ajusté a atteint 10,2 % (contre 5,8 % un an plus tôt), tandis que la marge bénéficiaire nette était de 4,6 % (contre 2 % un an plus tôt).

L'entreprise a également fait état d'une augmentation des commandes de 20 % au quatrième trimestre et de 25 % pour l'ensemble de l'année 2024, avec des commandes d'une valeur de 6,55 milliards de dollars (au quatrième trimestre) et de 21,76 milliards de dollars (en 2024). Cependant, le segment de l'éolien offshore reste problématique, et l'entreprise ne prévoit pas d'accepter de nouvelles commandes dans ce segment jusqu'à ce qu'il devienne rentable.

RÉSULTATS DU 4E TRIMESTRE 2024