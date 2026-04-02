Points clés L’action Globalstar bondit de 7% en pré-market

en pré-market Amazon envisagerait une acquisition stratégique

Apple détient déjà une position clé dans l’infrastructure

Globalstar reste non rentable malgré une forte marge EBITDA

Une bataille potentielle entre géants de la tech se dessine

L’action Globalstar s’envole en préouverture après des révélations du Financial Times selon lesquelles Amazon serait en discussions pour racheter l’opérateur satellite. Cette perspective ravive l’intérêt des investisseurs pour ce spécialiste des satellites en orbite basse, au cœur de la transformation des infrastructures de connectivité mondiale. Cependant, derrière cette annonce spectaculaire, le dossier s’annonce complexe, notamment en raison de l’implication stratégique d’Apple, déjà fortement engagé dans l’écosystème Globalstar. 📡 Globalstar : une cible stratégique dans la space economy Un acteur clé des satellites en orbite basse Globalstar opère un réseau de satellites en orbite basse (LEO), fournissant des services de connectivité à des clients variés, allant de la défense aux grandes entreprises technologiques. Ce positionnement en fait un acteur stratégique dans un secteur en pleine expansion, où la connectivité globale et les infrastructures spatiales deviennent essentielles. Une entreprise encore fragile financièrement En 2025, Globalstar a généré un chiffre d’affaires de 273 millions de dollars, en hausse de 9%. L’entreprise a également amélioré ses résultats, mais reste déficitaire avec une perte nette de 8,7 millions de dollars. En revanche, elle affiche une EBITDA ajustée de 136,1 millions de dollars, soit une marge impressionnante de 50%, illustrant un modèle potentiellement rentable à maturité. 🛒 Amazon : une ambition stratégique dans l’espace Un projet cohérent avec sa stratégie tech Pour Amazon, acquérir Globalstar serait une خطوة logique. Le groupe cherche à renforcer son positionnement dans les domaines de l’intelligence artificielle, du cloud et des infrastructures numériques. Disposer de son propre réseau satellite permettrait à Amazon de sécuriser ses capacités de connectivité et de réduire sa dépendance à des tiers. Un levier de croissance à long terme L’intégration d’une infrastructure spatiale offrirait à Amazon un avantage compétitif dans des secteurs clés, notamment les services cloud, la logistique et les technologies connectées. Cela s’inscrit dans une vision à long terme où la space economy devient un pilier stratégique. 🍏 Apple : l’obstacle majeur à l’acquisition Un partenariat déjà structurant Depuis 2022, Apple a investi 450 millions de dollars dans l’infrastructure de Globalstar pour développer des fonctionnalités comme Emergency SOS sur iPhone. Ce partenariat s’est progressivement élargi à d’autres services : messagerie, assistance routière, partage de localisation hors réseau. Un contrôle indirect mais puissant Apple a obtenu une participation de 20% (classe B) dans une entité dédiée (Globalstar SPE) et bénéficie d’un accès prioritaire à 85% de la capacité réseau. Cette position confère à Apple un levier stratégique majeur, rendant toute acquisition par Amazon plus complexe et nécessitant probablement des négociations tripartites. ⚔️ Vers une bataille entre géants technologiques ? Un dossier loin d’être simple Selon Reuters, les discussions entre Amazon et Globalstar sont compliquées par l’implication d’Apple. Toute opération nécessiterait un accord entre les deux géants. Cela transforme une simple acquisition en un enjeu stratégique global, potentiellement conflictuel. Plusieurs scénarios possibles Trois issues principales se dessinent : Une acquisition réussie avec accord d’Apple

avec accord d’Apple Un partenariat tripartite entre Amazon, Apple et Globalstar

entre Amazon, Apple et Globalstar Une rivalité ouverte pour le contrôle des infrastructures spatiales Dans tous les cas, l’épisode souligne l’importance croissante de l’espace comme nouveau terrain de compétition technologique. 📊 Perspectives : une valeur spéculative Un potentiel élevé mais incertain Globalstar bénéficie d’un positionnement stratégique unique, mais reste une entreprise non rentable et dépendante de grands partenaires. Son avenir dépendra largement de l’issue des discussions avec Amazon et Apple. Un symbole de la nouvelle économie spatiale Ce dossier illustre parfaitement l’émergence de la space economy comme nouveau champ d’investissement, mêlant technologie, télécommunications et géopolitique. Mais comme souvent dans ce type de secteur, le potentiel s’accompagne d’un niveau de risque élevé. ❓ FAQ Pourquoi l’action Globalstar monte-t-elle ?

En raison de rumeurs d’acquisition par Amazon, qui suscitent un fort intérêt des investisseurs. Amazon peut-elle facilement racheter Globalstar ?

Non, car Apple dispose déjà d’accords stratégiques importants avec l’entreprise. Globalstar est-elle rentable ?

Pas encore, malgré une forte marge EBITDA. Quel est le rôle d’Apple dans Globalstar ?

Apple finance une partie de l’infrastructure et utilise la majorité de la capacité réseau. La space economy est-elle un bon investissement ?

Elle offre un fort potentiel, mais reste très spéculative et risquée.

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