La séance à Wall Street s'ouvre sur une tendance positive ce mardi, portée par le retour des acheteurs sur les actions technologiques. Les investisseurs se positionnent de nouveau sur les entreprises liées à l'intelligence artificielle après les ventes massives de la fin de la semaine dernière. Cette tentative de rebond s'essouffle néanmoins après une heure d'échanges, matérialisant une certaine volatilité en début de journée.

Séance à Wall Street : les catalyseurs du rebond initial

Le secteur technologique soutenu par des investissements massifs

Les indices américains progressent nettement à la cloche avant de céder une partie de leurs gains initiaux. Le S&P 500 s'adjuge ainsi 0,1% après avoir grimpé de 0,7% à l'ouverture de la bourse. Les actions technologiques mènent la marche, portées par les performances des sept plus grandes capitalisations américaines. Meta gagne 1,9%, Alphabet s'octroie 1,6% et Nvidia progresse de 0,3% lors des premiers échanges de cette séance à Wall Street.

Le compartiment des puces électroniques et du stockage de données bénéficie par ailleurs de nouvelles positives en provenance d'Asie. La Chine prévoit d'allouer environ 295 milliards de dollars sur les cinq prochaines années au développement de ses infrastructures de centres de données pour l'intelligence artificielle. Cette annonce stimule la confiance des opérateurs de marché à l'égard des constructeurs de semi-conducteurs. Les flux de capitaux s'orientent de manière préférentielle vers ce secteur thématique à forte croissance.

La dynamique sectorielle globale montre toutefois des signes d'essoufflement après une heure d'activité à New York. L'indice Nasdaq 100 bascule en territoire négatif et abandonne 0,25% malgré un sursaut initial de 0,8%. De son côté, le Dow Jones Industrial Average conserve une avance modeste de 0,3% en milieu de matinée. Les investisseurs ajustent leurs positions de manière sélective au sein des différentes classes d'actifs disponibles sur la plateforme de négociation.

La détente des taux obligataires et le recul des cours de l'énergie

Le repli marqué du cours du pétrole brut WTI sous le seuil des 90 $ par baril offre une bouffée d'oxygène aux actifs risqués. La référence américaine de l'or noir recule de plus de 3% en raison de perspectives diplomatiques favorables entre Washington et Téhéran. L'arrêt récent des attaques laisse espérer la conclusion rapide d'un accord politique stable. Ce facteur géopolitique atténue temporairement les craintes d'une perturbation des approvisionnements mondiaux.

Cette baisse des prix de l'énergie entraîne une réaction immédiate sur le marché obligataire souverain. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se détend de 2 points de base pour s'établir à 4,54%. Une telle baisse des taux d'intérêt réduit mécaniquement la pression sur les valorisations des entreprises de croissance. L'appétit pour le risque se propage ainsi parmi les intervenants sur les marchés financiers internationaux.

L'apaisement des tensions inflationnistes de court terme soutient également les contrats à terme sur les indices majeurs. Le contrat US500 s'inscrit en hausse de 0,1% autour du niveau des 7 420 points en séance. Les petites capitalisations se distinguent particulièrement avec un rebond vigoureux de 1,2% sur le contrat à terme US2000. Les arbitrages favorisent les segments de marché qui profitaient le moins de la hausse récente des rendements obligataires.

Orientation technique de l'indice Nasdaq et actualités des entreprises

Analyse graphique du contrat à terme US100

L'examen graphique du contrat à terme adossé à l'indice Nasdaq 100 en unité de temps quotidienne révèle une configuration intéressante. Les cours effacent rapidement une partie des pertes enregistrées vendredi dernier en remontant vers la zone comprise entre 29 650 et 29 700 points. Le signal haussier deviendrait pleinement valide en cas de franchissement confirmé de la résistance majeure située à 29 800 points. Les acheteurs doivent impérativement conserver les gains obtenus en début de journée pour valider ce scénario de reprise.

Le franchissement des plus hauts de la matinée autour de 29 650 points demeure l'objectif prioritaire pour entretenir le mouvement ascendant. Un maintien au-dessus de ce pivot technique ouvrirait la voie à un test de la zone de résistance supérieure. Les volumes d'échanges sur les indices boursiers reflètent la confrontation active entre acheteurs et vendeurs à l'approche de seuils graphiques clés. La structure de prix actuelle montre que la tendance de fond tente de se stabiliser.

Un scénario alternatif doit être envisagé si l'enthousiasme initial venait à s'éteindre complètement avant la publication macroéconomique de demain. Le rapport sur l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis suscite une grande prudence parmi les traders de la séance à Wall Street. En cas de repli sous les niveaux actuels, le premier support technique d'importance se situe à 29 500 points. Le marché des contrats à terme US100 affiche actuellement un repli de 0,2% par rapport aux sommets matinaux.

Faits marquants et publications financières à Wall Street

Le secteur de la biotechnologie est animé par l'envolée spectaculaire de l'action Nuvalent qui s'adjuge près de 39% dès l'ouverture. Le groupe pharmaceutique britannique GSK a officialisé le rachat de l'entreprise pour un montant en numéraire de 10,6 milliards de dollars, soit 124 $ par action. Cette acquisition stratégique vise à accélérer le déploiement de thérapies avancées contre le cancer du poumon. Les fusions-acquisitions apportent ainsi un soutien bienvenu à la valorisation du compartiment des sciences de la vie.

Du côté des entreprises technologiques, Applied Digital progresse de plus de 4,5% après la signature d'un accord commercial majeur. La société spécialisée dans les services d'infrastructure informatique s'engage sur 15 ans avec un acteur américain de premier plan pour fournir 210 mégawatts de charge informatique. Dans le secteur de la consommation, le fabricant de produits alimentaires JM Smucker grimpe de 11% au début de cette séance à Wall Street. Ses résultats du quatrième trimestre fiscal dépassent les prévisions, la hausse des prix de vente ayant compensé l'augmentation des coûts de production.

À l'inverse, plusieurs entreprises subissent des pressions baissières notables à l'image de l'exploitant de stations de montagne Vail Resorts qui cède 5%. La direction révise à la baisse ses prévisions de bénéfice net annuel en évoquant des conditions météorologiques défavorables dans l'ouest américain. Perrigo abandonne également 3% après la démission immédiate de son directeur général consécutive à une enquête interne sur le code de conduite. Enfin, l'action Apple recule de près de 3%, l'entreprise ayant confirmé le blocage temporaire du déploiement de son assistant Siri équipé d'intelligence artificielle en Europe en raison des réglementations de l'Union européenne sur les marchés numériques.

❓ FAQ

Quels facteurs rencontrent un écho lors de la séance à Wall Street aujourd'hui ? La tendance positive initiale de la séance à Wall Street s'explique par un retour des flux vers les actions technologiques et par la baisse du cours du pétrole sous les 90 $ le baril. Cette détente sur l'énergie favorise le repli des rendements obligataires à 10 ans, ce qui soulage la valorisation des entreprises de croissance.

Pourquoi l'indice Nasdaq a-t-il effacé ses gains initiaux en cours de journée ? L'indice Nasdaq a inversé sa tendance en raison d'une prise de bénéfices rapide après une heure de cotation. Les opérateurs affichent une certaine prudence à la veille de la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis, un indicateur macroéconomique majeur pour la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Comment se positionne techniquement le contrat à terme US100 ? Le contrat à terme adossé à l'indice Nasdaq 100 évolue au sein de la zone des 29 650 à 29 700 points. Une cassure confirmée du niveau de résistance à 29 800 points en séance validerait un signal haussier fort, tandis que le niveau des 29 500 points constitue le principal support à court terme.