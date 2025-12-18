Momentum : La géométrie de marché actuelle indique que nous sommes à un point de pivot : soit une correction saine, soit une accélération spéculative débridée.

Divergence Majeure : Google et TSM montrent une force inhabituelle en cassant leurs résistances par le haut, posant la question d'une possible entrée en phase de "bulle" pour l'IA.

Alerte Technique : La majorité des "7 Magnifiques" (Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla) sont dans des biseaux haussiers, suggérant une prudence extrême car ces figures précèdent souvent des corrections sévères.

Points clés Alerte Technique : La majorité des "7 Magnifiques" (Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla) sont dans des biseaux haussiers, suggérant une prudence extrême car ces figures précèdent souvent des corrections sévères.

Divergence Majeure : Google et TSM montrent une force inhabituelle en cassant leurs résistances par le haut, posant la question d'une possible entrée en phase de "bulle" pour l'IA.

Momentum : La géométrie de marché actuelle indique que nous sommes à un point de pivot : soit une correction saine, soit une accélération spéculative débridée.

Good Morning Market 18.12.2025 - Ce que nous murmurent les 7 Magnifiques... Dans cette édition, Antoine Andreani propose une analyse éducative sur les biseaux haussiers (rising wedges) appliquée aux géants de la technologie. Il explore deux scénarios possibles : une correction violente ou une accélération de type "bulle". Vous pouvez visionner la vidéo complète ici: 📚 Point Éducatif : Le Biseau Haussier Un biseau haussier est une figure chartiste où les prix oscillent entre deux lignes de tendance convergentes (support et résistance) qui pointent vers le haut. Scénario Classique (Baissier) : Après avoir touché trois fois la résistance, le prix casse généralement le support de façon violente à la baisse.

Scénario Alternatif (Haussier/Bulle) : Dans des marchés extrêmement forts, le prix peut surprendre en cassant la résistance par le haut. Ce mouvement s'accompagne souvent d'un fort volume et d'un phénomène de "FOMO" (peur de rater l'opportunité). 📊 Analyse des "7 Magnifiques" Microsoft & Amazon : Les deux affichent un biseau haussier très net. Ils ont atteint leur zone de résistance pour la troisième fois et commencent à baisser. Une cassure du support serait un signal très négatif pour ces actions et les indices (S&P 500 / Nasdaq).

Nvidia : Présente également un biseau haussier, bien que plus allongé. La surveillance de la ligne de support est cruciale.

Tesla : Affiche un biseau typique après une hausse verticale. Elle n'a pas encore visité sa ligne de résistance, mais celle-ci devrait théoriquement rejeter les prix à la baisse.

Apple : Ne forme pas de biseau, mais fait face à une ligne de résistance historique majeure qu'elle vient de frôler.

Alphabet (Google) & TSM : Ce sont les exceptions "contre-courant". Google a déjà cassé son biseau par le haut, ce qui pourrait signaler le début d'une phase de bulle accélérée. TSM semble suivre ce mouvement de cassure haussière. ❓ Foire Aux Questions (FAQ) Q : Qu'est-ce qu'un biseau haussier ? R : C'est une figure de compression où les prix montent entre deux lignes convergentes. Elle se termine normalement par une chute brutale, sauf en cas d'accélération exceptionnelle (bulle). Q : Quel est le signal d'alerte sur Microsoft et Amazon ? R : Ils ont tous deux atteint la résistance pour la troisième fois. Le risque est maintenant une cassure franche de la ligne de support inférieure. Q : Pourquoi l'analyste parle-t-il d'Alphabet (Google) comme d'un signal particulier ? R : Contrairement aux autres, Google a cassé son biseau à la hausse. Cela pourrait signifier qu'il "lance la machine" pour une phase de hausse parabolique (bulle) que les autres pourraient suivre. Q : Quelle est l'importance du volume lors d'une cassure de biseau ? R : Le volume augmente fortement lors de la cassure (qu'elle soit haute ou basse), reflétant soit la panique, soit l'euphorie (FOMO).

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."