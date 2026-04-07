Goolsbee, membre de la Fed, met en garde contre le risque de stagflation aux États-Unis 📊

Les déclarations d’Austan Goolsbee, de la Réserve fédérale de Chicago, soulignent les inquiétudes croissantes au sein de la Fed quant à un éventuel retour des pressions inflationnistes, notamment dans un contexte de hausse des prix du pétrole. Selon lui, la situation actuelle s’apparente à un choc stagflationniste classique, combinant la hausse des coûts énergétiques et le risque de ralentissement économique. La possibilité d’une récession stagflationniste, que M. Goolsbee décrit comme le pire des scénarios, est particulièrement préoccupante. La hausse des prix des carburants, notamment vers les 5 dollars le gallon, pourrait perturber davantage les chaînes d’approvisionnement et se traduire par des pressions généralisées sur les coûts dans l’ensemble de l’économie.

M. Goolsbee souligne que l’inflation pourrait « revenir en force » si les facteurs actuels liés à l’offre persistent. Il note également que le risque principal réside dans l’accumulation de chocs sur les prix — tant les nouveaux chocs issus du marché de l’énergie que les chocs antérieurs liés, entre autres, à la politique commerciale.

Du point de vue de la politique monétaire, le message de M. Goolsbee est clairement prudent et souligne la forte incertitude quant à l’évolution future de l’économie. Il souligne que la Fed se trouve dans une position délicate, sans repères historiques clairs quant à la réponse optimale. Le marché du travail reste stable, mais n’apporte pas un soutien très solide à la croissance, tandis que les faibles taux d’embauche et de licenciement accroissent l’incertitude quant à l’activité future.

Dans le même temps, on s’inquiète de plus en plus que l’inflation persistante ne s’ancre dans l’économie, rendant son contrôle plus difficile à l’avenir. M. Goolsbee souligne également l’importance de l’indépendance de la Fed, insistant sur le fait que l’institution ne doit pas se laisser guider par les anticipations du marché ou les pressions politiques. Dans l’ensemble, ses remarques s’inscrivent dans un discours plus large sur la sensibilité accrue de l’économie américaine aux chocs liés à l’offre et sur la marge de manœuvre limitée pour des mesures de politique monétaire rapides et décisives. Compte tenu du risque de stagflation, une hausse de l’indice du dollar américain semble possible, mais n’est pas certaine. Cette évolution pourrait dépendre de la résilience (ou de l’absence de résilience) des autres économies mondiales, ainsi que de la capacité des consommateurs américains à absorber la hausse des prix sans réduire significativement leur consommation. Si un tel scénario se concrétisait progressivement et que l’économie faisait à nouveau preuve de résilience, l’indice pourrait repasser durablement au-dessus de 100. Source: xStation5

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