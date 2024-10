Gouvernement Barnier : A peine nommé, et déjà en difficulté

Synthèse du nouveau gouvernement Le gouvernement de Michel Barnier compte 39 membres, répartis entre 19 ministres de plein exercice, 15 ministres délégués et 5 secrétaires d'État. Voici la liste des principaux membres du gouvernement et leurs partis respectifs : Ministres de plein exercice Antoine Armand - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Parti : Ensemble pour la République (EPR) Bruno Retailleau - Ministère de l'Intérieur Parti : Les Républicains (LR) Jean-Noël Barrot - Ministère des Affaires étrangères Parti : Mouvement Démocrate (MoDem) Didier Migaud - Ministère de la Justice Parti : Socialiste (ancien) Sébastien Lecornu - Ministère des Armées Parti : Renaissance Agnès Pannier-Runacher - Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques Parti : Renaissance Geneviève Darrieussecq - Ministère de la Santé Parti : MoDem Anne Genetet - Ministère de l'Éducation nationale Parti : Ensemble pour la République (EPR) Rachida Dati - Ministère de la Culture Parti : Les Républicains (LR) Patrick Hetzel - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Parti : Les Républicains (LR) Annie Genevard - Ministère de l'Agriculture Parti : Les Républicains (LR) Maud Bregeon - Porte-parole du gouvernement Parti : Ensemble pour la République (EPR) Catherine Vautrin - Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation Parti : Renaissance François-Noël Buffet - Ministère des Outre-Mer Parti : Les Républicains (LR) Paul Christophe - Ministère des Solidarités Parti : Horizons Ministres délégués et secrétaires d'État Laurent Saint-Martin - Ministre délégué au Budget et aux Comptes publics Parti : Renaissance (rattaché à Matignon) Participation des plus riches au redressement des finances publiques Michel Barnier a exprimé sa volonté de faire participer les contribuables et les entreprises les plus riches au redressement des finances publiques. Il a évoqué l'idée de "prélèvements ciblés" pour les plus fortunés et certaines grandes entreprises, ainsi qu'une possible hausse de l'impôt sur les sociétés pour ces dernières. Il a affirmé qu'il ne souhaite pas alourdir les impôts pour l'ensemble des Français, mais qu'il est nécessaire de rétablir une forme de justice fiscale pour combler le déficit public, qui pourrait atteindre 6 % du PIB cette année. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Réactions des opposants Les opposants au gouvernement estiment que cette équipe n'a aucun avenir. Le Rassemblement national a dénoncé un "retour du macronisme" malgré la défaite aux législatives, et la gauche a qualifié cet exécutif de "bras d'honneur à la démocratie". Ils prédisent que ce gouvernement, qu'ils qualifient de "gouvernement des perdants", ne pourra pas durer longtemps dans un contexte politique aussi instable.

