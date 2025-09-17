Résumé quotidien : la Fed réduit enfin ses taux, mais des questions subsistent quant à la poursuite de l'assouplissement monétaire.

La Fed a décidé aujourd'hui de réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base à 4,25 %, conformément aux attentes. La décision a été prise à la quasi-unanimité, seul Miran (nouvellement nommé par Trump au FOMC) ayant voté en faveur d'une baisse de 50 points de base.

La réaction du marché a d'abord été optimiste. Nous avons observé une faiblesse du dollar et une reprise significative du contrat Russell 2000 pour les petites capitalisations.

Cependant, lors de la conférence de presse, Powell a tenté de tempérer le sentiment des investisseurs et a souligné la dépendance de la Fed à l'égard des données. Il a également ajouté que la Fed n'avait pas besoin de poursuivre ses baisses.

9 des 19 membres du FOMC prévoient une baisse de 50 points de base cette année, 2 prévoient une seule baisse, un membre (probablement Miran) prévoit une baisse des taux en dessous de 3 % cette année, tandis que les autres ne prévoient pas de baisse.

Dans ses projections macroéconomiques, la Fed a indiqué une croissance économique légèrement plus élevée en 2025 et les années suivantes. Elle prévoit une baisse du chômage l'année prochaine et ne voit pas de risques inflationnistes majeurs cette année. La Fed a toutefois souligné que le marché du travail s'était clairement affaibli et qu'il était approprié de baisser les taux d'intérêt.

Les indices ont terminé la séance en baisse. L'US500 a reculé de plus de 0,40 %, le NASDAQ 100 a perdu 0,70 % et le Russell 2000 n'a progressé que de 0,2 %, après avoir gagné plus de 1 % plus tôt dans la journée, sur fond d'anticipations de nouvelles baisses. Le dollar a rebondi de 0,30 %.

Après les fortes baisses enregistrées lors de la séance de hier par les actions européennes, des tentatives de rebond ont été observées aujourd'hui, mais la plupart des contrats ont tout de même enregistré de légères pertes. Le DE40 a perdu un peu moins de 0,1 %, tandis que des pertes plus importantes ont été observées en France, où le FRA40 a reculé de 0,5 %, et en Italie, où les baisses ont dépassé 1,3 %.

Les ventes d'iPhone d'Apple (AAPL.US) en Chine ont chuté de 6 % à a/a en juillet et en août, une baisse plus marquée que la moyenne observée avant le lancement d'un nouveau modèle. L'ensemble du marché chinois des smartphones s'est contracté de 2 % au cours de cette période, malgré les subventions gouvernementales destinées à soutenir la consommation.

Le marché immobilier américain reste sous pression. Le rapport publié aujourd'hui pour le mois d'août présente des données inférieures aux attentes et nettement plus faibles que celles du mois précédent.

En septembre, 1 307 000 permis de construire ont été délivrés (prévisions : 1 365 000 ; précédent : 1 428 000) et 1 312 000 mises en chantier (prévisions : 1 370 000 ; précédent : 1 362 000).

La pression provient des taux d'intérêt élevés et des coûts de financement, qui réduisent la volonté d'investir dans de nouveaux logements.

Les stocks du pétrole américain ont chuté de manière inattendue de 9,28 millions de barils, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de seulement 1,6 million de barils. Le rapport de l'API a fait état d'une baisse quotidienne de plus de 3 millions de barils. Les stocks d'essence ont également fortement diminué, de 2,35 millions de barils, tandis que les stocks de distillats ont augmenté de 4,05 millions de barils.

Les prix du pétrole sont en baisse dans la séance d'aujourd'hui, effaçant les gains très enregistrés hier. Le brut WTI trade juste en dessous de 64 dollars le baril. Les gains récents ont été alimentés par les inquiétudes croissantes concernant l'approvisionnement disponible en provenance de Russie.

Malgré la réaction positive initiale à la Fed, l'or est en baisse de plus de 1 %, trade en dessous de 3 650 dollars l'once.

L'inflation IPC britannique pour le mois d'août s'est établie à 3,8 % en glissement annuel, conformément aux attentes. L'inflation sous-jacente a reculé à 3,6 % a/a, ce qui correspond également aux prévisions. Demain, la Banque d'Angleterre ne devrait pas baisser ses taux. Néanmoins, le marché anticipe une baisse d'ici la fin de l'année. La paire GBPUSD a poursuivi sa hausse aujourd'hui, malgré le renforcement du dollar américain sur le marché. La Banque du Canada, conformément aux attentes, a baissé ses taux de 25 points de base à 2,5 %.

Cette décision a été motivée par la récente baisse de l'inflation et la détérioration des perspectives économiques due à la guerre commerciale. De nouvelles baisses sont moins certaines. L'USDCAD a très rebondi lors de la dernière séance après deux jours de forte baisse.

Nvidia a chuté de plus de 3 % après l'annonce de l'interdiction par la Chine aux entreprises technologiques locales d'acheter ses puces.

Dans le même temps, les actions chinoises ont fortement progressé grâce aux anticipations d'importants investissements dans l'IA.

Les indices HK.cash et CHN.cash ont atteint leur plus haut niveau depuis 2021. Les investissements en capital dans l'IA devraient atteindre près de 100 milliards de dollars cette année, grâce non seulement aux dépenses publiques, mais aussi à celles d'entreprises privées telles qu'Alibaba et Tencent. Les contrats à terme ICE sur le café Arabica (COFFEE) ont chuté de 7,50 % aujourd'hui après les changements dans les prévisions météorologiques au Brésil, reculant par rapport à leurs plus hauts niveaux locaux.

Les prévisions indiquent davantage de précipitations la semaine prochaine, ce qui atténue les craintes de sécheresse.

Le cuivre a reculé de 1,25 % aujourd'hui. Le marché anticipe une augmentation de la production chilienne, qui compense en partie l'effet de la faiblesse du dollar. Le Chili, premier producteur mondial de cuivre (environ 25 % de l'offre mondiale), prévoit une croissance de sa production cette année.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."