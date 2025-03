Graphique du jour - Bitcoin (07.03.2025)

Les prix du bitcoin ont reculé par rapport à leurs récents sommets, la principale cryptomonnaie chutant à 88 946 dollars, les détails de la réserve stratégique de bitcoins tant attendue par le président Trump ayant déçu les attentes du marché. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Trump établit un « Fort Knox numérique » par décret Le président Donald Trump a signé jeudi soir un décret établissant officiellement une réserve stratégique de bitcoins, tenant ainsi une promesse de campagne faite à l'industrie de la crypto-monnaie. La réserve sera capitalisée avec des bitcoins appartenant au gouvernement fédéral qui ont été confisqués dans le cadre de procédures pénales ou civiles, actuellement estimés à environ 200 000 BTC (soit environ 17,5 milliards de dollars). Selon David Sacks, responsable de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies à la Maison Blanche, « cela signifie que cela ne coûtera pas un centime aux contribuables », répondant ainsi aux préoccupations concernant les dépenses publiques tout en créant ce qu'il a appelé un « Fort Knox numérique » pour la crypto-monnaie. L'approche neutre sur le plan budgétaire déçoit certains investisseurs Bien que le décret présidentiel tienne la promesse de campagne de Trump, la réaction du marché a été mitigée, les détails n'ayant pas répondu aux attentes de certains investisseurs. Le décret précise que toute acquisition supplémentaire de bitcoins doit être « neutre sur le plan budgétaire » et « n'entraîner aucun coût supplémentaire pour les contribuables américains ». Cette stipulation a tempéré les espoirs de nouveaux achats importants de la part du gouvernement qui auraient fait grimper les prix, conduisant à un dénouement des positions par les traders qui avaient anticipé des achats plus agressifs. Autres actifs numériques limités à la réserve À la surprise générale, le décret crée une réserve séparée appelée « US Digital Asset Stockpile » pour les crypto-monnaies autres que le bitcoin. Toutefois, contrairement à la réserve de bitcoins, le gouvernement n'acquerra pas d'actifs supplémentaires pour cette réserve au-delà de ceux obtenus par le biais de procédures de confiscation. Le Trésor est également autorisé à déterminer des « stratégies de gestion responsable » de ces actifs, y compris des ventes potentielles, ce qui contraste fortement avec la réserve de bitcoins, qui interdit la vente des BTC déposés. Le sommet de la Maison Blanche sur la crypto attire l'industrie à Washington Le décret intervient à la veille du tout premier sommet de la Maison Blanche sur les actifs numériques, prévu vendredi après-midi. Environ deux douzaines de dirigeants de l'industrie de la crypto, dont le PDG de Coinbase Brian Armstrong, l'évangéliste du Bitcoin Michael Saylor et Vlad Tenev de Robinhood Markets, se réuniront à Washington pour rencontrer le président Trump et son équipe de crypto. Le sommet représente un changement radical par rapport à l'approche de l'administration précédente, qui avait adopté une position réglementaire beaucoup plus dure après l'effondrement de FTX. Bitcoin (intervalle D1) Le Bitcoin se trade actuellement au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (MME) sur 200 jours, qui a servi de support clé pour la plus grande crypto-monnaie. Les haussiers devront pousser le prix au-dessus de 92 000 $, un niveau qui a précédemment servi de support très fort. Les baissiers, quant à eux, viseront un nouveau test de la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours, avec un objectif aux récents plus bas de 78 000 $. Le RSI est à un moment critique, où il pourrait soit former un plus haut sur le graphique quotidien - confirmant le sentiment haussier - soit retracer plus bas. Pendant ce temps, la MACD se rétrécit après un croisement haussier.

