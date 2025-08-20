Trump demande la démission de Cook de la Fed

Donald Trump a demandé la démission immédiate de Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, en écrivant sur Truth Social : « Cook doit démissionner, immédiatement !!!! ». Cette attaque sans précédent s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus large menée par l'administration Trump pour prendre le contrôle de la politique monétaire américaine et saper l'indépendance de la plus importante institution financière du pays.
Des allégations de fraude comme prétexte
La demande de Trump fait suite aux allégations de Bill Pulte, directeur de l'Agence fédérale de financement du logement (FHFA) et proche allié du président. Pulte accuse Cook d'avoir falsifié des documents bancaires afin d'obtenir des conditions de prêt plus favorables, affirmant qu'elle a déclaré deux propriétés différentes comme résidence principale en l'espace de deux semaines, ce qui pourrait constituer une fraude hypothécaire.
Cependant, les propres déclarations de Pulte révèlent le véritable objectif : « La fête est finie à la Fed », et que le président Powell peut faire ce qu'il veut, mais « quoi qu'il arrive, la fête est finie ». Cela suggère qu'une démission éventuelle de Mme Cook rapprocherait Trump d'une majorité au sein du Comité fédéral de l'open market (FOMC). Il convient également de noter que Mme Cook est actuellement considérée comme une modérée.
Trump obtiendra-t-il la majorité des voix ?
Waller et Bowman ont récemment voté en faveur d'une baisse des taux. En revanche, Jefferson, qui fait partie des noms envisagés pour la présidence de la Fed, partage des opinions très similaires. Miran, nouveau membre du FOMC, devrait voter en faveur d'une baisse des taux, en remplacement de Kugler, partisan d'une ligne dure. Goolsbee, membre de la Fed difficile à cerner, pourrait également voter en faveur d'une baisse. Certains le considèrent comme un faucon, tandis que d'autres le voient comme un colombe. Il a récemment indiqué qu'il voyait une marge de manœuvre pour une baisse des taux à l'automne, mais la récente hausse de l'inflation a compliqué la situation. Néanmoins, si des changements devaient se produire et que toutes les autres personnes mentionnées votaient en faveur d'une baisse, il serait possible d'obtenir un certain contrôle sur la Fed. Il est également important de rappeler que le président de la Fed est nommé par Trump. Source : Bloomberg Economics
Une guerre systématique contre la Fed
Depuis le début de son deuxième mandat, Trump mène une campagne sur plusieurs fronts contre la Fed. Le président attaque régulièrement le président Jerome Powell, le qualifiant de « terrible », « stupide », « têtu comme une mule » et « complètement idiot ».
Dans le même temps, Trump exige une baisse drastique des taux d'intérêt de 3 points de pourcentage, pour les ramener de 4,5 % actuellement à environ 1,5 %. Un changement aussi radical pourrait déclencher une spirale inflationniste et déstabiliser l'économie. En août, le président a même appelé le Conseil des gouverneurs de la Fed à « prendre le contrôle » de Jerome Powell s'il ne cédait pas à la pression.
Conséquences immédiates sur les marchés
Les marchés restent vulnérables à toutes les déclarations de Trump. S'il recommence à attaquer Powell et la Fed, le dollar pourrait réagir nerveusement. Il a déjà été suggéré que le dollar pourrait même être abandonné comme monnaie de réserve si la situation des taux d'intérêt ne se clarifie pas.
Et si Trump allait trop loin ? Les analystes de la Deutsche Bank préviennent qu'un éventuel limogeage de Powell pourrait entraîner une chute de 3 à 4 % du dollar en 24 heures et un effondrement du marché obligataire américain. Les rendements des obligations à 10 ans pourraient dépasser 5,5 %, ce qui augmenterait considérablement le coût du service de la dette publique, qui passerait de 1 400 milliards de dollars actuellement à 2 000 milliards de dollars potentiellement.
Leçons de l'histoire et du monde
Les études historiques montrent que les pressions politiques exercées sur la Fed entraînent une inflation sans effet positif sur la croissance économique. Une analyse de l'université du Maryland a révélé que des pressions politiques similaires à celles exercées sous l'administration Nixon pourraient entraîner une hausse des prix de 7 % en dix ans.
L'exemple de la Turquie contemporaine sous Erdogan illustre les conséquences catastrophiques du contrôle politique sur une banque centrale. L'inflation en Turquie a atteint 75 % en mai 2024, accompagnée d'un effondrement de la monnaie et d'une perte de crédibilité sur les marchés internationaux. Comme le prévient Guha, d'Evercore ISI, « la matérialisation soudaine d'une menace pour l'indépendance de la Fed augmentera les tensions sur les marchés et les orientera vers la stagflation ». D'un autre côté, comparer la situation monétaire aux États-Unis à celle de la Turquie semble exagéré, mais une catastrophe du dollar ne peut être exclue dans le pire des cas.
Powell obtient le soutien de Jackson Hole
Lors de la conférence de Jackson Hole, les banquiers centraux du monde entier se préparent à défendre Jerome Powell et le principe de l'indépendance de la Fed. Cela montre à quel point les institutions mondiales prennent au sérieux la menace que représente Trump. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, met en garde contre « la pression croissante qui pèse sur l'indépendance des banques centrales ».
Les experts tirent la sonnette d'alarme, estimant que l'affaiblissement de l'indépendance de la Fed pourrait menacer le statut du dollar comme principale monnaie de réserve mondiale. Francesco Pesole, d'ING, note qu'« une Fed indépendante est un pilier fondamental de l'attractivité du dollar en tant que monnaie de réserve ». Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, qualifie l'indépendance de la Fed de « sacrée » et met en garde contre les conséquences irréversibles de son affaiblissement.
L'EUR/USD se redresse légèrement vers 1,1700 aujourd'hui, même si les variations ne sont pas très significatives. À mesure que le risque de marché augmente, les prix des obligations américaines augmentent. Bien que la journée soit calme aujourd'hui, une intensification des interférences avec la Fed pourrait entraîner une nouvelle vague de faiblesse du dollar, comme on l'a vu ces derniers mois. Source : xStation5
