Graphique du jour : Bitcoin (21.10.2025)

Points clés Le Bitcoin perd près de 3 % et chute à 107 000 dollars

Le prix du BTC repasse sous la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200)

Le prix du Bitcoin a baissé de près de 3 % aujourd'hui, reculant à environ 107 000 dollars, alors même que Wall Street conserve les gains enregistrés hier et que le sentiment général du marché reste optimiste avant la réunion prévue la semaine prochaine entre Donald Trump et Xi Jinping à Séoul. Malgré le ton optimiste qui règne sur l'ensemble des marchés, le Bitcoin a repris sa baisse, passant sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) clé à 200 jours (ligne rouge, près de 109 500 dollars), ce qui pourrait signaler une faiblesse à moyen terme. Si l'on se réfère aux corrections précédentes d'ampleur similaire, une tendance baissière continue pourrait réalistement conduire à un test du niveau de soutien crucial de 100 000 dollars.

Une pression supplémentaire pourrait venir des détenteurs à court terme, qui subissent actuellement des pertes moyennes de plusieurs pour cent. Selon les données de BGeometrics (STH Realized Price), le prix d'achat moyen de ce groupe se situe au-dessus de 113 000 dollars. La résistance majeure la plus proche s'est une fois de plus formée autour du seuil psychologique de 110 000 dollars. Même l'annonce de nouveaux achats de bitcoins par MicroStrategy n'a pas réussi à soutenir le prix, tandis que les entrées dans les ETF ont montré des signes d'affaiblissement. Bitcoin (intervalle D1) Source: xStation5

