Graphique du jour - Bitcoin (28.02.2025)

Le bitcoin a connu une forte baisse, chutant à 78 363 dollars lors des trades de vendredi matin à Londres, marquant une baisse spectaculaire de 25 % par rapport à son plus haut niveau historique de 109 241 dollars atteint le 20 janvier. La plus grande crypto-monnaie du monde a perdu environ 20 % de sa valeur rien qu'en février, ce qui en fait potentiellement la baisse mensuelle la plus importante depuis juin 2022. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'optimisme des « Trump trade » s'estompe La récente liquidation représente un revirement brutal de ce qui était auparavant l'un des « Trump trade » les plus populaires du marché. L'enthousiasme initial qui a suivi l'investiture du président Trump, renforcé par sa promesse de faire des États-Unis « la capitale mondiale de la crypto et la superpuissance mondiale du Bitcoin », a cédé la place à une incertitude croissante. Malgré la nomination de défenseurs des crypto-monnaies à des postes clés et la clôture par la SEC de plusieurs enquêtes sur des sociétés de crypto-monnaies, les développements politiques concrets ont été limités. Les menaces de droits de douane déclenchent un sentiment de risque L'annonce jeudi de l'imposition imminente de droits de douane de 25 % sur le Canada et le Mexique à partir du 4 mars, ainsi que de droits supplémentaires de 10 % sur les importations chinoises, a déclenché un large retrait du marché des actifs à risque. Caroline Bowler, PDG de BTC Markets, a noté que le sentiment actuel fait écho à « l'hiver crypto » de 2022, décrivant l'effondrement des prix comme « une réponse aux craintes macroéconomiques liées aux droits de douane de Trump et à l'incertitude géopolitique ». La participation institutionnelle à la croisée des chemins Malgré les récentes turbulences, l'adoption institutionnelle continue de montrer des signes prometteurs. Zodia Markets a récemment facilité le tout premier trade de bitcoins pour un fonds de pension britannique, qui a alloué 3 % de son portefeuille à cet actif numérique. Les documents déposés auprès de la SEC indiquent qu'environ 1 milliard de dollars de fonds de pension ont été investis dans des ETF sur le bitcoin au comptant. Cependant, les données les plus récentes font état de sorties de fonds préoccupantes, les investisseurs ayant retiré plus d'un milliard de dollars des ETF sur le bitcoin au comptant rien que mardi, soit la plus importante sortie en une seule journée depuis leur création. Perspectives du marché Les traders surveillent de près le niveau de support critique autour de 70 000 $, où les données du marché des options révèlent une importante activité de couverture. L'écart de plus en plus important des contrats à terme CME Bitcoin en dessous de 80 000 $ est également à l'étude - un modèle technique formé en novembre après la victoire électorale de Trump. Historiquement, de tels écarts finissent par se combler à mesure que le marché cherche à atteindre l'équilibre. Comme le note Chris Newhouse, directeur de recherche chez Cumberland Labs : « Les politiques tarifaires assombrissent encore les perspectives, et les anticipations d'inflation à court terme obstinément élevées ajoutent à la prudence générale. » Avec plus de 2 milliards de dollars de positions haussières liquidées au cours des trois derniers jours, le marché des crypto-monnaies continue de chercher un nouveau catalyseur pour inverser le sentiment baissier actuel. Bitcoin (intervalle D1) Le prix du Bitcoin trade actuellement en dessous de la moyenne mobile simple (MMS) sur 200 jours et de la moyenne mobile exponentielle (MME). Le premier niveau de support pour les haussiers se situe autour du prix du week-end de mi-novembre, soit 75 000 à 76 000 dollars. Si ce niveau est franchi, les baissiers pourraient viser un nouveau test du plus haut d'octobre à 72 600 dollars. Pour que l'élan haussier revienne, le Bitcoin doit reconquérir la moyenne mobile simple sur 200 jours. Le RSI se situe à des niveaux jamais vus depuis 2023, tandis que la MACD continue de s'élargir dans une divergence baissière.

