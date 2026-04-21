Graphique du jour : Bitcoin rebondit au-dessus des 76 000 $ et tente d'inverser la tendance (21.04.2026)

Mardi, Bitcoin a repassé la barre des 76 000 dollars, tentant de renouer avec sa récente dynamique haussière dans un contexte d'amélioration du climat sur les marchés boursiers. L'appétit pour le risque s'est accru parallèlement aux espoirs de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a soutenu la demande d'actifs plus spéculatifs. Les investisseurs se concentrent sur les prochaines négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad , prévues avant l'expiration du délai de cessez-le-feu mercredi. Les espoirs de progrès diplomatiques ont contribué à soutenir le moral général des marchés.

, prévues avant l'expiration du délai de cessez-le-feu mercredi. Les espoirs de progrès diplomatiques ont contribué à soutenir le moral général des marchés. Les gains du Bitcoin s'inscrivent également dans la continuité du rebond observé la semaine dernière à Wall Street, où les principaux indices boursiers ont progressé grâce à l'apaisement des tensions géopolitiques et à la vigueur des valeurs technologiques.

Depuis plusieurs mois, le marché du BTC affiche une tendance récurrente : les rebonds sont souvent suivis de replis rapides. Cela reflète un marché capable de progresser à la hausse, mais qui peine à maintenir son élan une fois les niveaux de résistance clés atteints.

Bitcoin a également été soutenu par un intérêt institutionnel soutenu et des entrées régulières dans les produits d'investissement en actifs numériques.

et des entrées régulières dans les produits d'investissement en actifs numériques. Selon les analystes d'IG, la volatilité du marché est également influencée par ce que l'on appelle l' activité des baleines . Les grands détenteurs ont accumulé des bitcoins lors des baisses, contribuant ainsi à limiter la pression à la baisse.

. Les grands détenteurs ont accumulé des bitcoins lors des baisses, contribuant ainsi à limiter la pression à la baisse. L'attention du marché se tourne également vers l' audition de confirmation de Kevin Warsh , candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Réserve fédérale. L'audition au Sénat de mardi est suivie de près pour y déceler des indices sur la future politique des taux d'intérêt.

, candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Réserve fédérale. L'audition au Sénat de mardi est suivie de près pour y déceler des indices sur la future politique des taux d'intérêt. Dans ses remarques de lundi, M. Warsh a souligné l'importance de l' indépendance de la banque centrale , mais a noté que la Fed devait « rester dans son domaine », en se concentrant principalement sur la politique monétaire plutôt que sur des objectifs économiques ou politiques plus larges.

, mais a noté que la Fed devait « rester dans son domaine », en se concentrant principalement sur la politique monétaire plutôt que sur des objectifs économiques ou politiques plus larges. Au-delà des taux d'intérêt, les investisseurs évaluent également les opinions de M. Warsh sur la surveillance financière, car son approche de la réglementation et de la structure du marché pourrait influencer le développement à long terme des actifs numériques aux États-Unis. Bitcoin (D1) Le franchissement de la barre des 76 000000 $ a ravivé l'espoir d'une poursuite de la tendance haussière, Bitcoin pouvant potentiellement tester la fourchette de 82 $ à 83 000 $, où se situe la MME 200 (ligne rouge), un niveau qui est passé de support à résistance et qui n'a pas été franchi depuis octobre 2025. À la baisse, un recul sous la EMA50 (ligne orange), aux alentours de 75 000 $, pourrait signaler un retour à une tendance baissière et des prises de bénéfices, avec un mouvement baissier potentiellement plus marqué vers le niveau des 60 000 $. Source: xStation5

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