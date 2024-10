Graphique du jour - CH50 (09.09.2024)

Les indicateurs économiques de la Chine révèlent des pressions déflationnistes persistantes, les prix à la consommation augmentant moins que prévu et les prix à la production continuant à baisser. Malgré les tentatives de stimulation de la croissance, la deuxième économie mondiale est confrontée à des difficultés pour relancer la demande intérieure et lutter contre les problèmes de surcapacité. L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Chine a augmenté de 0,6 % en glissement annuel en août, ce qui est inférieur à l'augmentation de 0,7 % attendue. Cette croissance modeste prolonge une période de faiblesse économique qui dure depuis plus d'un an. Parallèlement, l'indice des prix à la production (IPP) a baissé de 1,8 % en glissement annuel, marquant le 23e mois consécutif de contraction et dépassant la baisse anticipée de 1,4 %. Ces chiffres soulignent la lutte constante contre la faiblesse de la demande intérieure et la surcapacité dans divers secteurs. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un facteur clé de la légère augmentation de l'IPC a été la hausse des prix des denrées alimentaires, qui ont augmenté de 2,8 % en glissement annuel en août, le premier résultat positif depuis juin 2023. Les prix du porc, une composante importante de l'IPC chinois, ont augmenté de 16,1 %. Toutefois, l'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, n'a augmenté que de 0,3 %, ce qui indique une faiblesse persistante de la demande sous-jacente. Les défis économiques de la Chine persistent Les données relatives à l'inflation contrastent fortement avec les efforts déployés par le gouvernement pour stimuler la croissance économique. Les ventes au détail n'ont augmenté que de 2,7 % en juillet par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne de la faiblesse des dépenses de consommation. Le secteur de l'immobilier, moteur traditionnel de la croissance économique, reste en proie à un ralentissement prolongé, ce qui freine encore la demande intérieure. L'ancien gouverneur de la banque centrale chinoise, Yi Gang, a récemment souligné la nécessité de se concentrer sur la « lutte contre la pression déflationniste », appelant à des politiques fiscales plus proactives et à des mesures monétaires accommodantes. Le gouvernement a déjà lancé une campagne de 41 milliards de dollars pour soutenir la modernisation des équipements et les échanges de biens de consommation, mais l'impact a été limité jusqu'à présent. Les pressions déflationnistes actuelles sont symptomatiques d'un problème plus large d'excédent de production par rapport à la demande. Ce problème de surcapacité, particulièrement évident dans des secteurs comme la sidérurgie et l'industrie manufacturière, continue de peser sur les prix à la production et la croissance économique globale. Malgré ces difficultés, certains analystes s'attendent à un « rebond modéré » de l'IPC au cours du second semestre de l'année, sous l'effet de la croissance de la demande de consommation et de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Toutefois, la persistance des forces déflationnistes a incité les courtiers mondiaux à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Chine en 2024, en deçà de l'objectif officiel d'environ 5 %.

Source: xStation CH50 (intervalle D1) L'indice chinois a commencé à baisser suite aux données plus faibles que prévu. Aujourd'hui, il est en baisse d'environ 1%. Il s'approche lentement du support clé de 78,6% de retracement de Fibonacci à 11099. Actuellement, il a également franchi la bande de Bollinger inférieure, ce qui a déjà été une occasion de renversement. Le RSI est dans une tendance baissière et entre en territoire survendu. Le MACD confirme également le sentiment baissier avec un espace pour une baisse supplémentaire. Pour que les haussiers reprennent leur élan, la clôture hebdomadaire à 11306 doit être dépassée. Il agira plus tard comme support tout en essayant de briser la résistance au retracement de Fibonacci de 61,8%, qui a été auparavant un niveau de support très fort dans la tendance baissière.

