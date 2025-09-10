Graphique du jour : CHN.cash (10/09/2025)

CHN.cash prolonge son rebond de cette semaine de 1 % supplémentaire, malgré une déflation qui témoigne de la faiblesse du marché intérieur. L'indice a franchi une résistance clé autour de 9 200, atteignant son plus haut niveau depuis octobre 2021, la tendance haussière globale étant largement soutenue par l'engagement accru des investisseurs institutionnels. Le contrat à terme HSCEI a progressé de plus de 20 % depuis la correction d'avril provoquée par l'annonce de Trump concernant les droits de douane réciproques, se négociant pendant des mois au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 10 semaines (EMA10, en jaune). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Ce qui façonne CHN.cash aujourd'hui : Renforcement de la pression déflationniste : les prix à la consommation ont baissé de 0,4 % à/a en août (prévision : -0,2 %, précédent : 0 %), soit la plus forte baisse depuis février 2025, qui a marqué le début de la période de déflation actuelle en Chine (-0,7 % à l'époque). Ce résultat s'explique en partie par des effets de base (l'inflation a atteint un pic local de +0,6 % en août 2024), mais la baisse record de 3,7 % des prix des biens durables continue d'indiquer une faiblesse de la demande intérieure.

les prix à la consommation ont baissé de 0,4 % à/a en août (prévision : -0,2 %, précédent : 0 %), soit la plus forte baisse depuis février 2025, qui a marqué le début de la période de déflation actuelle en Chine (-0,7 % à l'époque). Ce résultat s'explique en partie par des effets de base (l'inflation a atteint un pic local de +0,6 % en août 2024), mais la baisse record de 3,7 % des prix des biens durables continue d'indiquer une faiblesse de la demande intérieure. Résistance de l'IPC de base : hors alimentation, l'IPC de base a augmenté de 0,9 %, ce qui suggère que les programmes de relance ont soutenu les prix dans des catégories telles que l'habillement et les articles ménagers. La forte baisse de 4,3 % des prix des denrées alimentaires a également allégé le budget des ménages, encourageant les dépenses dans d'autres domaines.

hors alimentation, l'IPC de base a augmenté de 0,9 %, ce qui suggère que les programmes de relance ont soutenu les prix dans des catégories telles que l'habillement et les articles ménagers. La forte baisse de 4,3 % des prix des denrées alimentaires a également allégé le budget des ménages, encourageant les dépenses dans d'autres domaines. Premiers résultats des mesures anti-guerre des prix : Contrairement à l'IPC, la baisse des prix à la production a ralenti en août, passant de -3,6 % à -2,9 %, reflétant les efforts de Pékin pour freiner la concurrence acharnée entre les producteurs nationaux. Les guerres des prix ont pesé lourdement sur les bénéfices des entreprises (en particulier dans les secteurs de l'automobile et du commerce électronique), de sorte que ces politiques pourraient bientôt améliorer les marges et stimuler la demande d'actifs chinois.

Contrairement à l'IPC, la baisse des prix à la production a ralenti en août, passant de -3,6 % à -2,9 %, reflétant les efforts de Pékin pour freiner la concurrence acharnée entre les producteurs nationaux. Les guerres des prix ont pesé lourdement sur les bénéfices des entreprises (en particulier dans les secteurs de l'automobile et du commerce électronique), de sorte que ces politiques pourraient bientôt améliorer les marges et stimuler la demande d'actifs chinois. Les investisseurs institutionnels, moteurs du marché haussier : selon Bloomberg, les assureurs chinois ont augmenté leurs participations en actions de 640 milliards de yuans au H1 2025, pour atteindre 3 100 milliards de yuans, leur plus haut niveau depuis 2022. Parallèlement à la reprise potentielle des bénéfices, la présence croissante des assureurs pourrait approfondir les marchés financiers chinois et susciter un intérêt très accru de la part des investisseurs étrangers.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."