Graphique du jour : EURSEK (04/09/2025)

Les chiffres préliminaires de l'IPC suédois pour le mois d'août indiquent une hausse de l'inflation globale à 1,1 % à/a (contre 0,8 % en juillet), son plus haut niveau depuis février, tandis que les prix à la consommation ont reculé de 0,4 % en glissement mensuel. L'indice préféré de la Riksbank, le CPIF, a augmenté à 3,3 % à/a (contre 3,0 % précédemment et au-dessus des prévisions de 3,2 %), tandis que le CPIF hors énergie a légèrement baissé à 2,9 % (contre 3,2 %). Cette combinaison indique des pressions sous-jacentes persistantes sur les prix, même si l'inflation globale reste clairement inférieure à l'objectif de 2 %. Du côté de l'activité, les indices PMI suédois ont très rebondi en août, l'indice des services passant à 53,4 et l'indice composite à 53,9, après une baisse généralisée en juillet. Cette amélioration s'explique par le renforcement des composantes emploi et demande, ce qui indique que le ralentissement observé au début de l'été pourrait avoir été temporaire. Le rebond des indices PMI renforce les arguments contre un assouplissement rapide de la politique monétaire. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les marchés s'attendent désormais à ce que la Riksbank maintienne son taux directeur à 2,0 % le 23 septembre, reportant ainsi les anticipations de baisse de taux vers novembre. À la suite de la publication des données sur l'IPC aujourd'hui, l'EURSEK a bondi de 0,2 %, passant de 10,98 à 11,00, rebondissant sur un support clé, la SEK se distinguant aujourd'hui comme l'une des devises les plus faibles du G10.

