Graphique du jour - EURUSD (17/10/2025)

Points clés L'EUR/USD progresse de 0,15 % à environ 1,16995, soutenu par l'amélioration de la stabilité politique en France et la faiblesse du dollar américain dans un contexte d'inquiétudes concernant le secteur bancaire aux États-Unis.

La pression sur le dollar s'intensifie en raison des difficultés rencontrées par les banques régionales américaines et de la prolongation du shutdown du gouvernement américain, ce qui renforce les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Fed.

L'EUR/USD progresse de 0,15 % pour s'établir autour de 1,16995, soutenu par l'amélioration de la situation politique en France et la faiblesse du dollar américain dans un contexte d'inquiétudes concernant le secteur bancaire américain. Depuis le début de la semaine, la paire s'est appréciée, les investisseurs suivant de près les données européennes à venir et la réunion prévue entre les présidents américain et russe, qui pourraient influencer le sentiment du marché. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent actuellement l'évolution de la paire EUR/USD ? Le dollar américain s'affaiblit sous la pression croissante des inquiétudes concernant la stabilité du secteur bancaire américain. Les difficultés rencontrées par deux banques régionales, Zions Bancorporation et Western Alliance Bancorp, qui ont signalé de graves problèmes liés à des fraudes sur des prêts, ont suscité des inquiétudes sur les marchés quant à la santé de l'ensemble du secteur financier. Cela augmente le risque de contagion à l'ensemble du marché du crédit, qui a récemment fonctionné avec des spreads inhabituellement serrés.

Les difficultés rencontrées par deux banques régionales, Zions Bancorporation et Western Alliance Bancorp, qui ont signalé de graves problèmes liés à des fraudes sur des prêts, ont suscité des inquiétudes sur les marchés quant à la santé de l'ensemble du secteur financier. Cela augmente le risque de contagion à l'ensemble du marché du crédit, qui a récemment fonctionné avec des spreads inhabituellement serrés. En conséquence, les anticipations augmentent quant à la nécessité pour la Réserve fédérale d'assouplir davantage sa politique monétaire en réduisant les taux d'intérêt afin de soutenir l'économie et de stabiliser le secteur bancaire. Ces anticipations pèsent négativement sur le dollar, qui perd du terrain par rapport aux principales devises.

afin de soutenir l'économie et de stabiliser le secteur bancaire. Ces anticipations pèsent négativement sur le dollar, qui perd du terrain par rapport aux principales devises. La fermeture actuelle du gouvernement américain et l'absence de publication de données économiques clés exercent une pression supplémentaire sur le dollar, affaiblissant sa position sur le marché des changes.

et l'absence de publication de données économiques clés exercent une pression supplémentaire sur le dollar, affaiblissant sa position sur le marché des changes. L'indice du dollar américain (DXY), qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six autres devises du G10, est en baisse de 0,1 %, se dirigeant vers sa plus forte perte hebdomadaire depuis fin juillet. Cette tendance reflète les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant les perspectives économiques américaines et leurs implications pour la politique de la Fed.

qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six autres devises du G10, est en baisse de 0,1 %, se dirigeant vers sa plus forte perte hebdomadaire depuis fin juillet. Cette tendance reflète les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant les perspectives économiques américaines et leurs implications pour la politique de la Fed. La stabilité politique en France s'est améliorée après que le Premier ministre Sébastien Lecornu a survécu à un deuxième vote de défiance, réduisant ainsi le risque politique dans la région.

Un facteur important influençant le marché est la réunion prévue entre les présidents américain et russe dans les prochaines semaines. Cet événement attire considérablement l'attention du marché, car un accord potentiel entre ces deux puissances pourrait avoir une incidence significative sur les développements géopolitiques, en particulier dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine.

Les données définitives sur l'inflation pour le mois de septembre dans la zone euro ont été publiées aujourd'hui. L'IPC annuel est resté stable à 2,2 %, conformément aux prévisions, tandis que l'inflation sous-jacente a légèrement dépassé les attentes, s'établissant à 2,4 % en glissement annuel contre 2,3 % prévu. Les chiffres mensuels ont également montré une hausse modérée des prix. Ces résultats confirment que la Banque centrale européenne devrait maintenir sa politique monétaire actuelle inchangée au moins jusqu'à la fin de l'année.

Cette publication est importante pour le taux de change EUR/USD, car elle façonne les attentes du marché concernant les futures décisions de la BCE et pourrait soutenir l'euro dans un contexte d'incertitude croissante sur les marchés mondiaux.

