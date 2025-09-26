Graphique du jour : EURUSD (26/09/2025)

L'euro est actuellement la devise la plus forte du G10, rebondissant d'environ 0,15 % par rapport au dollar après deux jours de correction, la plus importante depuis deux mois. Néanmoins, l'EURUSD se négocie toujours en dessous du niveau psychologique de 1,1700, et la récente tendance à la hausse pourrait être remise en question par les dernières données du PIB américain et la nouvelle vague de droits de douane imposés par Donald Trump. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'EURUSD a perdu 1,3 % au cours des deux dernières séances, soit la plus forte baisse depuis la chute brutale de fin juillet en réaction à l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis. La paire a plongé sous la moyenne mobile exponentielle à 30 jours, mais s'est maintenue au-dessus du support clé à 1,162. L'ampleur du rebond d'aujourd'hui dépendra toutefois en grande partie du rapport PCE. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'EURUSD aujourd'hui ? Le PIB annualisé des États-Unis au deuxième trimestre a été révisé à la hausse, passant de 3,3 % à 3,8 %, soit le chiffre le plus élevé depuis le troisième trimestre 2023. L'un des principaux facteurs a été la hausse des exportations nettes due aux droits de douane, mais la consommation privée, principal moteur de l'économie américaine, s'est également renforcée (révisée de 1,6 % à 2,5 %) malgré les inquiétudes liées à l'inflation et au marché du travail, ainsi que la faiblesse des données d'enquête.

L'un des principaux facteurs a été la hausse des exportations nettes due aux droits de douane, mais la consommation privée, principal moteur de l'économie américaine, s'est également renforcée (révisée de 1,6 % à 2,5 %) malgré les inquiétudes liées à l'inflation et au marché du travail, ainsi que la faiblesse des données d'enquête. La vigueur affichée par les consommateurs américains tempère les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Fed, en particulier si l'on tient compte des dernières données sur le marché du travail, ce qui soutient le dollar américain. Les demandes d'allocations chômage ont de manière inattendue chuté en dessous de la moyenne sur quatre semaines (218 000 contre 233 000 prévues et 232 000 précédemment), apaisant les craintes d'une détérioration rapide du marché du travail. Dans l'ensemble, les données incitent la Fed à la prudence, mais la tension et l'incertitude vont s'accroître avant la publication aujourd'hui du rapport PCE et celle, la semaine prochaine, du NFP.

Les demandes d'allocations chômage ont de manière inattendue chuté en dessous de la moyenne sur quatre semaines (218 000 contre 233 000 prévues et 232 000 précédemment), apaisant les craintes d'une détérioration rapide du marché du travail. Dans l'ensemble, les données incitent la Fed à la prudence, mais la tension et l'incertitude vont s'accroître avant la publication aujourd'hui du rapport PCE et celle, la semaine prochaine, du NFP. L'indice PCE de base devrait rester à 2,9 %, et un résultat conforme aux prévisions devrait permettre à l'euro de reprendre son souffle après ses récentes pertes. D'autre part, l'incertitude entourant la politique de la Fed pourrait amplifier la réaction du marché en cas d'inflation supérieure aux prévisions, en particulier compte tenu des récentes déclarations hawkish de Jerome Powell sur l'absence de trajectoire sans risque pour les taux.

Donald Trump a annoncé une nouvelle série de droits de douane qui entreront en vigueur le 1er octobre : 100 % sur les médicaments de marque, 50 % sur les armoires de cuisine et de salle de bain, 30 % sur les meubles rembourrés et 25 % sur les camions. Cependant, les détails concernant les éventuelles exemptions font défaut, ce qui est important dans le contexte des accords avec l'UE et le Japon, qui ne prévoyaient pas de droits de douane supplémentaires au-delà de ceux négociés. Les droits de douane sur les produits pharmaceutiques ne s'appliqueront pas aux entreprises qui ont commencé à construire des chaînes de production aux États-Unis (par exemple, AstraZeneca, qui a annoncé la construction d'une nouvelle usine en Virginie).

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."