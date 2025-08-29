Graphique du jour - EURUSD (29.09.2025)

L'EURUSD a débuté la séance d'aujourd'hui en légère baisse, après la publication de données médiocres sur les ventes au détail en Allemagne et d'une baisse de l'inflation des producteurs (ou plutôt d'une déflation). Les ventes au détail allemandes ont reculé de 1,5 % en glissement mensuel et n'ont progressé que de 2,0 % en glissement annuel, ce qui représente un ralentissement significatif par rapport à la croissance de près de 5 % observée en juin. Ces données médiocres remettent en cause le discours sur la robustesse de la consommation européenne. De plus, les données pour la France et l'Espagne ont été publiées. L'inflation française reste extrêmement faible, à 0,9 % en glissement annuel, même si elle a enregistré une hausse mensuelle de 0,4 %. En Espagne, l'inflation IPC reste élevée, à 2,7 % en glissement annuel, mais n'a pas atteint le niveau prévu de 2,8 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cependant, nous avons constaté une surprise importante dans certains Länder allemands, où les données ont été nettement supérieures aux attentes, ce qui suggère un rebond considérable de l'inflation IPC en août. Ces chiffres seront publiés en début d'après-midi. Par exemple, l'inflation dans le Brandebourg est passée de 2,2 % à 2,5 % en glissement annuel. Presque tous les Länder ont enregistré une inflation supérieure aux niveaux précédents, même si pratiquement aucun changement n'a été observé d'un mois à l'autre après le dernier rebond important. Les prévisions concernant l'inflation allemande tablent sur un rebond à 2,1 % en glissement annuel, contre 2,0 % précédemment, avec un taux mensuel de 0,0 %. Toutefois, une surprise à la hausse est possible, ce qui devrait conforter la BCE dans sa décision de maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de ses prochaines réunions. Expectations indicate an almost zero probability of a rate change at the September meeting. For December, the market is pricing in just under a 40% probability. Source: Bloomberg Finance LP, XTB EURUSD has recovered almost all of its morning weakness thanks to the higher data from the German states. It is worth noting that the pair has reacted to the 1.1600 level four times in recent weeks. Nonetheless, at 1:30 PM BST today, we will see the US PCE inflation data, which could set a new tone for the pair. If inflation proves to be higher than expected, it could temper the strong market expectations (85%) for a Fed rate cut in September. Conversely, if it turns out that tariffs do not have as much of an impact on consumer prices as some Fed members have suggested, confidence in a September move could increase. This might encourage the pair to re-test the 1.17 level, which marks the upper boundary of the descending trend channel.

