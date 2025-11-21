La semaine prochaine, il sera pertinent de surveiller les trois instruments suivants : Bitcoin, USDJPY et US100. Nous les avons sélectionnés en raison des données macroéconomiques à venir et de leurs niveaux techniques actuels. Chacun se trouve à un point critique : le Bitcoin tente de préserver sa tendance dans un contexte de faible liquidité, l’USDJPY réagit au plus important plan de relance budgétaire du Japon depuis la pandémie ainsi qu’à la possibilité de hausses de taux de la BoJ, et l’US100 évolue entre les solides résultats de Nvidia et l’incertitude économique et monétaire croissante.
Bitcoin
Le Bitcoin teste une nouvelle fois la zone des 80 000 USD, et ses perspectives de court terme dépendent du maintien de la zone de support clé située entre 75 000 et 80 000 USD. Le marché fait face à une liquidité exceptionnellement faible — en partie en raison des variations du Treasury General Account et de la baisse d’activité des plus grands portefeuilles (les “whales” qui prennent leurs profits). La semaine prochaine, les investisseurs se concentreront principalement sur les flux entrants/sortants des ETF spot et sur le sentiment sur les marchés actions. Cette semaine, les sorties d’ETF ont atteint des niveaux record dans un mouvement de vente paniqué.
USDJPY
La paire USDJPY reste au centre de l’attention alors que le Japon termine la semaine avec un plan de relance record de 21,3 trillions de JPY et des pressions inflationnistes persistantes. L’inflation sous-jacente comme l’inflation globale restent élevées, entre 3,0 % et 3,1 %, et tant le gouverneur Ueda que la membre du conseil Koeda évoquent la possibilité de nouvelles hausses de taux. Vendredi prochain, un ensemble de données clés sera publié : l’inflation de Tokyo (CPI), les ventes au détail et la production industrielle — autant d’indicateurs susceptibles d’alimenter les attentes d’une action de la BoJ en décembre. Le marché demeure toutefois prudent : le yen est la devise G10 la plus faible de ces dernières semaines, et les investisseurs redoutent davantage les ventes structurelles de JGB que le resserrement monétaire lui-même.
US100
Bien que Nvidia ait répondu aux attentes du marché dans son rapport trimestriel, cela n’a pas suffi à maintenir un sentiment positif. L’indice US100 a rebondi après la publication, avant de retomber rapidement sous la pression vendeuse. Le recul total depuis les plus hauts dépasse désormais 8,30 %. Les investisseurs craignent que les nouveaux investissements liés à l’IA soient artificiellement gonflés. Le “government shutdown” a provoqué des problèmes de liquidité (visibles dans l’évolution du prix du BTC), et les avis sont partagés quant à une éventuelle baisse de taux lors de la prochaine réunion. La semaine prochaine, les investisseurs recevront également les données PPI retardées.
