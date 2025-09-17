Graphique du jour : GBPUSD (17.09.2025)

La livre sterling recule aujourd'hui de 0,1 % face au dollar, mais reste la devise du G10 la plus résistante face au rebond du billet vert. L'IPC s'est révélé conforme aux attentes, mais reste à des niveaux records, ce qui limite la marge de manœuvre de la Banque d'Angleterre, tandis que l'attention portée au Royaume-Uni est encore renforcée par la deuxième visite d'État de Donald Trump cette année. La correction actuelle du GBPUSD s'est interrompue au niveau du retracement de Fibonacci de 78,6 % de la dernière tendance baissière. Ce support est relativement faible compte tenu de la forte volatilité probable autour de la décision de la Fed, mais le maintien au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 jours (en jaune) devrait contribuer à préserver la tendance haussière actuelle. Source : xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Quels sont les facteurs qui influencent le GBPUSD aujourd'hui ? L'inflation au Royaume-Uni s'est maintenue à 3,8 % en glissement annuel en août, son plus haut niveau depuis janvier 2024. Les pressions sur les prix persistent malgré des taux d'intérêt toujours restrictifs (actuellement à 4 %), une croissance économique lente et une productivité du travail à la traîne. Cependant, la publication d'un IPC conforme aux attentes, combinée à un rebond plus général du dollar américain, a interrompu une série de deux jours de gains supérieurs à la moyenne pour la paire GBPUSD.

La hausse des coûts du logement et des loyers reste le principal fardeau pour les consommateurs britanniques (+6 %), les prix des denrées alimentaires étant également en tête des hausses de prix en août (+5,1 % en glissement annuel). Cette hausse a été partiellement compensée par un ralentissement de la croissance des prix des services de transport (principalement les billets d'avion) et des hôtels et restaurants.

L'absence de surprises dans l'IPC a légèrement tempéré l'optimisme à l'égard de la livre sterling, mais la divergence entre les politiques monétaires du Royaume-Uni et des États-Unis devrait continuer à soutenir la devise. Le marché s'attend à ce que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base aujourd'hui, tandis que la Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux inchangés demain. Compte tenu des pressions salariales et du taux d'inflation le plus élevé du G10 au Royaume-Uni, la BoE n'a pas la possibilité d'être « plus accommodante que prévu », contrairement à la Fed.

Par ailleurs, Donald Trump effectue actuellement sa deuxième visite au Royaume-Uni cette année. Au-delà des événements protocolaires, ce voyage sert déjà de plateforme pour des négociations commerciales et d'investissement importantes. Il convient de noter que les deux parties se sont mises d'accord sur un accord de prospérité technologique, les géants technologiques américains (Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI) s'engageant à investir environ 31 milliards de livres sterling dans les secteurs britanniques de la technologie quantique et de l'intelligence artificielle.

