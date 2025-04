Graphique du jour - GOLD (02.04.2025)

L'or gagne 0,60 % aujourd'hui, effaçant les pertes d'hier et dépassant à nouveau le niveau de 3 130 USD l'once. Cette hausse est bien sûr due à l'incertitude record du marché à l'approche de l'annonce des droits de douane américains.

Le principal facteur à l'origine de la récente hausse du cours de l'or est l'incertitude croissante sur les marchés mondiaux, largement alimentée par la politique commerciale du président américain Donald Trump. La semaine dernière, le 26 mars 2025, Trump a annoncé un droit de douane de 25 % sur les véhicules importés, qui devrait bientôt entrer en vigueur, ce qui accroît les craintes d'une guerre commerciale plus large. Alors que de nouvelles mesures de rétorsion devraient être annoncées plus tard dans la journée, le 2 avril 2025, les investisseurs se ruent sur l'or pour se protéger contre l'instabilité économique et le ralentissement potentiel. Historiquement, l'or se comporte bien pendant les périodes de turbulences géopolitiques et économiques, et les menaces actuelles de droits de douane - combinées aux mesures de rétorsion de pays tels que le Canada, le Mexique et la Chine - amplifient cet effet.

Les banques centrales, en particulier dans les pays en développement tels que la Chine et la Russie, jouent un rôle important dans la demande d'or. Ces banques augmentent leurs réserves non seulement pour se protéger des turbulences du marché mondial, mais aussi pour réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain.

L'annonce attendue aujourd'hui de nouveaux droits de douane pourrait renforcer ou affaiblir la tendance actuelle à la hausse. Il convient de mentionner les récentes déclarations du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, qui a déclaré que les droits de douane constitueraient une limite. Ces tarifs représentent un niveau maximum, et les pays concernés pourraient prendre des mesures ultérieures pour les réduire. Si nous adoptons ce point de vue, le 2 avril pourrait marquer le pic des tensions commerciales entre les États-Unis et ses autres partenaires. En conséquence, nous pouvons nous attendre à un soulagement sur les marchés et à un retour à des actifs plus risqués. Toutefois, si la surprise est très négative et que Trump vise une nouvelle escalade, la tendance actuelle pourrait se poursuivre.

Or (intervalle D1)

L'or a accéléré ses gains ces derniers jours et dépasse une tendance haussière très marquée. La direction future dépend directement de la réaction des marchés financiers à la publication des droits de douane d'aujourd'hui et du risque d'une nouvelle escalade de la guerre commerciale. Dans les deux scénarios, nous pouvons nous attendre à une volatilité accrue, et la zone clé est la limite supérieure du canal ascendant, actuellement située autour de 3 080 USD.