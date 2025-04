Graphique du jour - Gold (11.04.2025)

Gold prices surged to new record highs on Friday, with spot gold jumping more than 1% to $3,207.20 an ounce as escalating US-China trade tensions drive investors toward safe-haven assets.

Trade War Fuels Record Rally

The precious metal has seen stellar gains this week as President Trump imposed 145% tariffs on Chinese goods, while China retaliated with 84% duties. This bitter exchange has triggered significant market volatility, with investors abandoning risk assets and US Treasuries in favor of traditional safe havens. Gold futures for June delivery soared 1.7% to $3,231.69/oz, extending the metal's impressive 20% year-to-date gain.

Dollar Weakness Amplifies Gains

Softer-than-expected US inflation data has weakened the dollar and increased expectations for Federal Reserve rate cuts in 2025. This currency weakness, combined with the Fed's dovish outlook against a backdrop of rising trade tensions, has created ideal conditions for gold's ascent. The SPDR Gold Shares ETF (GLD) posted its largest single-day percentage increase since October 2023, jumping 2.8% to $282.82.

Le marché anticipe trois baisses de taux aux États-Unis, avec une probabilité de 50 % pour une quatrième. Source : Bloomberg L.P.

Les achats des banques centrales soutiennent les prix

Alors que les craintes inflationnistes et l'incertitude géopolitique ont traditionnellement une incidence sur les cours de l'or, les analystes de BofA Securities notent que les achats des banques centrales sont devenus le principal catalyseur de la reprise actuelle. Ces achats institutionnels, associés à l'augmentation des entrées de capitaux dans les ETF adossés à l'or physique, reflètent les préoccupations croissantes concernant les politiques économiques américaines et les défis potentiels au statut de monnaie de réserve du dollar.

Les actions des sociétés aurifères ont surperformé même le métal lui-même, avec Agnico Eagle Mines en hausse de 35 %, Newmont en hausse de 29 % et Barrick Gold en hausse de 21 % en 2025, les investisseurs cherchant à s'exposer à l'effet de levier opérationnel dans un contexte de flambée des prix des lingots.

Or (J1)

L'or se négocie actuellement à un niveau record d'environ 3 200 $. Les baissiers pourraient tenter de retester le précédent sommet proche de 3 140 $, avec un possible mouvement vers la moyenne mobile sur 30 jours. Le RSI est en passe de former une divergence baissière, affichant un sommet plus bas alors que le prix atteint un sommet plus élevé. Pendant ce temps, la MACD reste serrée après un récent croisement haussier.