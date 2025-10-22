Graphique du jour : GOLD (22.10.2025)

Points clés L'or poursuit sa baisse malgré les achats sur repli en début de séance.

Les prises de bénéfices et l'amélioration du sentiment de risque intensifient la pression vendeuse.

Les contrats à terme sur l'or ont prolongé leur baisse record d'environ 0,3 %, glissant à environ 4 090-4 110 dollars l'once, les acheteurs à la baisse d'aujourd'hui ayant eu du mal à contrer le changement de sentiment général à l'égard du risque. Les inquiétudes liées à la surévaluation et une nouvelle vague de prises de bénéfices ont intensifié les sorties de capitaux vers les valeurs refuges, dans un contexte d'apaisement des tensions géopolitiques et d'attention accrue portée aux résultats des entreprises. L'or a prolongé sa chute record en début de séance, mais le recul s'est arrêté avant d'atteindre la moyenne mobile exponentielle à 30 jours (EMA30, violet clair), les investisseurs ayant profité de la baisse pour acheter. Le RSI est resté en territoire de surachat (au-dessus de 70) depuis début septembre jusqu'à hier. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'or aujourd'hui ? Prise de bénéfices et conditions de surachat : l'or a connu une remontée spectaculaire depuis la mi-août, avec une hausse des prix de près de 60 % depuis le début de l'année. Cette ascension rapide a poussé les indicateurs techniques, tels que l'indice de force relative sur 14 jours, dans une zone de surachat pendant une période prolongée. En conséquence, de nombreux investisseurs ont choisi de prendre leurs bénéfices, clôturant leurs positions longues et déclenchant des ordres stop-loss, ce qui a amplifié le recul.

