Graphique du jour : l'AUDUSD rebondit 📈 alors que la RBA surprend avec un discours haussier (03.02.2026)

Alors que le marché s'était mis d'accord sur la possibilité d'une hausse des taux par la RBA, plusieurs grandes banques d'investissement sont restées à contre-courant, misant sur un maintien des taux. En conséquence, la Banque centrale australienne a créé une modeste surprise à la hausse, non seulement par cette décision elle-même, mais aussi par son attitude tournée vers l'avenir. La RBA se distingue comme la première grande banque centrale à s'orienter vers un resserrement en 2026, défiant un paysage monétaire mondial où de nombreux homologues sont encore en train de résorber la flambée inflationniste post-2022. Le pari de la RBA La Banque centrale australienne a relevé son taux directeur de 25 points de base, le portant de 3,6 % à 3,85 %. Il s'agit de la première hausse depuis février 2024. Il y a quelques mois encore, le discours dominant suggérait un nouvel assouplissement ; cependant, un revirement radical vers une politique restrictive à la fin de 2025, associé à des pressions persistantes sur les prix, a fait grimper la probabilité d'une telle décision à 80 %. Le Conseil a cité trois catalyseurs principaux : Une inflation tenace : la croissance des prix s'est accélérée plus rapidement que prévu au second semestre 2025. L'inflation sous-jacente (moyenne tronquée) s'établit actuellement à 3,4 % , restant bien au-dessus de la fourchette cible de 2 à 3 %.

la croissance des prix s'est accélérée plus rapidement que prévu au second semestre 2025. L'inflation sous-jacente (moyenne tronquée) s'établit actuellement à , restant bien au-dessus de la fourchette cible de 2 à 3 %. Consommation résiliente : les dépenses des ménages ont pris de l'élan, une tendance qui se reflète dans la robustesse de l'activité économique. La croissance économique reste solide et montre des signes d'accélération.

les dépenses des ménages ont pris de l'élan, une tendance qui se reflète dans la robustesse de l'activité économique. La croissance économique reste solide et montre des signes d'accélération. Marché du travail tendu : le taux de chômage a atteint son plus bas niveau en sept mois, à 4,1 %, tandis que l'offre de main-d'œuvre reste limitée. Si la RBA a noté que certains éléments inflationnistes pourraient être temporaires, elle a toutefois averti que le risque principal provenait des pressions sur l'offre et d'une reprise rapide de la demande privée. Prévisions macroéconomiques : une révision significative de l'inflation Les projections économiques actualisées de la banque centrale révèlent des perspectives plus agressives : Croissance du PIB : elle devrait rester proche de la tendance cette année avant de chuter de plus d'un point de pourcentage en dessous de la tendance au second semestre 2026.

elle devrait rester proche de la tendance cette année avant de chuter de plus d'un point de pourcentage en dessous de la tendance au second semestre 2026. Inflation (moyenne tronquée) : elle devrait osciller autour de 0,9 % en glissement trimestriel au cours des deux prochains trimestres (contre 0,7 % habituellement), pour terminer l'année 2026 à 3,2 % en glissement annuel , soit un niveau toujours supérieur à la limite supérieure de la fourchette cible.

elle devrait osciller autour de au cours des deux prochains trimestres (contre 0,7 % habituellement), pour terminer l'année 2026 à , soit un niveau toujours supérieur à la limite supérieure de la fourchette cible. Chômage : il devrait augmenter progressivement à mesure que le cycle de resserrement s'installe. La gouverneure Michele Bullock a indiqué que l'inflation devrait rester supérieure à l'objectif pendant une « période prolongée ». Bien qu'elle soit restée évasive quant à savoir si cela marque le début d'un cycle soutenu ou d'un ajustement ponctuel, les analystes institutionnels se montrent plus optimistes. La CBA prévoit une nouvelle hausse dès le mois de mai, tandis que Westpac suggère que « la barre pour un nouveau resserrement reste très basse ». Les prix du marché laissent actuellement entendre qu'une hausse complète pourrait ne pas intervenir avant août, même si la probabilité d'un mouvement en mai a déjà grimpé à 87 %. Source : Bloomberg Finance LP Analyse technique La paire AUD/USD a connu une forte hausse pendant plusieurs semaines et teste actuellement le seuil des 0,70. Alors que la récente chute des matières premières menaçait d'entraîner une correction plus profonde, les métaux rebondissent : le cuivre est de retour près de 13 000 dollars, l'argent approche les 90 dollars et l'or a regagné les 4 900 dollars. Une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau pour l'or pourrait signaler une configuration « bullish engulfing », suggérant la fin de la récente correction. Coté à son plus haut niveau depuis février 2023, le « Aussie » semble bien positionné. L'élargissement de l'écart de rendement entre l'Australie et les États-Unis, combiné au super-cycle des matières premières, pourrait propulser la paire vers le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,7200, avec un objectif à moyen terme dans la fourchette 0,74-0,75.

