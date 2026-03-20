Graphique du jour : l'EUR/USD sous la pression de la Fed, du Golfe Persique et de l'inflation

La paire EUR/USD reste sous pression, s'échangeant autour de 1,157–1,1580 dollar américain pour un euro. Les fluctuations d'aujourd'hui s'expliquent par une combinaison de facteurs liés à la politique monétaire, aux tensions géopolitiques et aux données macroéconomiques. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'EURUSD aujourd'hui ? Politique monétaire : la Fed et la BCE maintiennent leurs taux La Fed a maintenu ses taux d'intérêt dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, indiquant ainsi que les taux devraient rester élevés pendant une période prolongée, aucune baisse n'étant prévue à court terme. La BCE a laissé son taux de dépôt à 2,00 %, faisant preuve de prudence face à la montée des risques inflationnistes, principalement liés aux prix de l'énergie et à l'évolution de la situation géopolitique. Les deux institutions adoptent une attitude attentiste, ce qui limite le soutien à court terme à l'euro. Géopolitique et prix de l'énergie Les tensions au Moyen-Orient renforcent l'aversion au risque et soutiennent le dollar américain en tant que valeur refuge. La hausse des prix du pétrole et du gaz naturel accentue les pressions sur les coûts de l'économie de la zone euro. Toute nouvelle escalade du conflit pourrait faire baisser l'EURUSD à court terme. Chiffres de l'IPP allemand et anticipations du marché Ce matin, les données de l'IPP allemand ont été publiées : -0,5 % en glissement mensuel et -3,3 % en glissement annuel. Ces chiffres indiquent un ralentissement des pressions sur les coûts dans l'économie allemande avant la récente flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit. Concrètement, cela signifie que ces chiffres ne reflètent pas encore l'impact inflationniste supplémentaire potentiel de la hausse des coûts énergétiques. Les marchés continuent de suivre de près les prochaines données sur l'inflation dans la zone euro et aux États-Unis, car les chocs énergétiques et les droits de douane pourraient accroître les pressions sur les prix dans les mois à venir. Points à retenir L'EURUSD reste sensible à la politique monétaire, aux tensions géopolitiques et à la volatilité des prix de l'énergie. La vigueur du dollar américain, l'escalade du conflit au Moyen-Orient et les impulsions inflationnistes limitées dans la zone euro maintiennent la paire sous pression.

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