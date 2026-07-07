Graphique du jour : L'intégration de SpaceX dans l'indice Nasdaq 100 va-t-elle entraîner une nouvelle vague de hausse ? (07/07/2026)

SpaceX fait aujourd’hui son entrée dans le Nasdaq 100, l’un des indices boursiers mondiaux les plus suivis. Quelles pourraient être les implications pour l’entreprise ? À l’échelle mondiale, on dénombre plus de 200 produits d’investissement liés à l’indice Nasdaq 100. Une grande partie d’entre eux sont des fonds (ETF, fonds d’investissement et fonds d’assurance), qui gèrent collectivement des capitaux compris entre 600 et 800 milliards de dollars. Si l’on ajoute les instruments dérivés (notamment les contrats à terme et les options), l’exposition atteint 1 400 milliards de dollars. Ces fonds qui répliquent la composition du Nasdaq 100 seront contraints d’acheter physiquement des actions SpaceX afin de continuer à refléter fidèlement l’indice. On estime que cela générera une demande passive d’environ 4,3 milliards de dollars. La pondération de SpaceX dans l’indice sera toutefois faible Pour les entreprises dont le flottant est faible (< 33,3 %), leur pondération dans les indices est calculée sur la base d’une capitalisation ajustée. Cela signifie que, pour ce calcul, on prend en compte la plus petite des deux valeurs suivantes : le nombre total d’actions cotées en bourse ou, au maximum, trois fois le nombre d’actions disponibles en flottant. Étant donné que SpaceX n’a mis que 5 % de ses actions en flottant, sa part dans l’indice restera pour l’instant faible, à environ 0,8 %. Ce n’est pas la seule contrainte que le Nasdaq 100 impose aux entreprises Aucune entreprise ne peut représenter plus de 24 % de l’indice. La pondération totale de toutes les entreprises dont la part dans l’indice dépasse 2,5 % ne peut être supérieure à 48 % de l’indice dans son ensemble. Si tel est le cas, les pondérations sont réduites proportionnellement jusqu’à atteindre le seuil de 40 %. Rappelons que SpaceX a intégré l’indice dans le cadre d’une procédure accélérée La procédure traditionnelle aurait exigé que l’entreprise passe par une période dite « d’attente », ce qui implique généralement de devoir patienter entre trois mois et une année complète à compter de son introduction en bourse avant même que le comité de l’indice n’examine sa candidature. De plus, les règles traditionnelles du Nasdaq 100 imposaient strictement l’obligation de disposer d’au moins 10 % d’actions en flottant. Actuellement, la période de maturation a été réduite à seulement 15 jours ouvrables à compter de l’introduction en bourse. Une règle a également été introduite selon laquelle, si une nouvelle société se classe parmi les 40 plus grandes entreprises de l’ensemble de l’indice en termes de capitalisation boursière totale (le seuil était d’environ 150 milliards de dollars, et SpaceX était évaluée à près de 2 000 milliards), le critère de flottant minimum ne s’applique pas. SpaceX n’a pas bénéficié d’une dérogation similaire de la part du S&P 500. Cet indice exige toujours, entre autres, une période complète de 12 mois à compter de l’entrée en bourse et quatre trimestres consécutifs clôturés avec un bénéfice, conformément aux règles strictes des principes comptables généralement admis (GAAP). Analyse technique Figure 1 : SpaceX [M30] (12/06/2026 - 07/07/2026) Source: xStation, 07.07.2026 Après une forte correction à la baisse consécutive à son introduction en bourse (sommet supérieur à 220), SpaceX est entré dans une phase de consolidation horizontale. Le cours de l'action oscille entre la moyenne mobile sur 100 périodes (SMA 100) et les moyennes mobiles SMA 50 et SMA 150. Récemment, celles-ci se sont nettement aplaties, confirmant l'absence de tendance claire.

L’indicateur RSI [14] évolue dans une bande de fluctuation proche de l’axe d’équilibre (52,7). L’absence de valeurs extrêmes (surachat/survente) témoigne d’une anticipation du marché et d’une disposition à accueillir une nouvelle impulsion de dynamique.

L’atténuation à court terme de la pression à la vente et le passage à une tendance latérale se reflètent également dans le comportement de l’indicateur MACD. La ligne MACD et la ligne de signal évoluent à plat, près du niveau zéro, et les barres de l’histogramme se sont considérablement raccourcies.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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