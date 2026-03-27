Graphique du jour | L'USDJPY à la croisée des chemins. Le gouvernement va-t-il intervenir ?

La paire USDJPY reste soumise à une forte pression et évolue dans une fourchette comprise entre 159,50 et 159,80, à proximité de la barre psychologique des 160,00. Les fluctuations actuelles des cours s'expliquent par la conjonction de plusieurs facteurs : la vigueur du dollar, les craintes d'une éventuelle intervention du gouvernement japonais, ainsi que des facteurs macroéconomiques et géopolitiques. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent les fluctuations de la paire USDJPY ? La vigueur du dollar et les tensions mondiales La paire USDJPY bénéficie du soutien apporté par la vigueur générale du dollar américain. Les investisseurs considèrent le dollar comme une valeur refuge face à la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à l'incertitude qui règne sur les marchés des matières premières. La forte demande pour le dollar limite le potentiel d'appréciation du yen, en particulier dans un contexte d'instabilité mondiale et d'aversion accrue au risque. Risque d'intervention des autorités japonaises Les autorités japonaises ont de plus en plus clairement fait savoir qu'elles étaient prêtes à intervenir si le taux de change USD/JPY dépassait le seuil de 160,00. L'objectif d'une éventuelle intervention serait de protéger les exportations japonaises et de stabiliser l'économie. Un dollar fort fait grimper les coûts d'importation et peut accroître les pressions inflationnistes au Japon. Les interventions constituent un outil permettant aux autorités de gérer les fluctuations monétaires excessives susceptibles d'avoir un impact négatif sur la balance commerciale et la stabilité des marchés financiers. Politique monétaire La Banque du Japon poursuit sa politique monétaire ultra-accommodante, en maintenant des taux d'intérêt bas sur le long terme. Dans le même temps, les taux américains restent élevés, ce qui creuse l'écart de rendement entre le dollar américain et le yen et favorise un nouveau renforcement du dollar face au yen. Cette divergence de politique monétaire rend le dollar plus attractif pour les investisseurs à court et moyen terme, ce qui maintient une pression à la hausse sur la paire USDJPY. Les prix de l'énergie et la balance commerciale du Japon Le Japon dépend fortement des importations de pétrole et de gaz. La hausse des prix de l'énergie augmente les coûts d'importation, affaiblit la balance commerciale et limite le potentiel de croissance. La hausse des prix des matières premières accentue également les pressions inflationnistes, augmentant ainsi le risque d'instabilité monétaire. Dans ce contexte, un dollar fort, combiné à des prix élevés des matières premières, peut affaiblir davantage le yen, maintenant la parité USD/JPY à des niveaux proches de ses records. Conclusion La paire USDJPY reste sensible à la conjonction de plusieurs facteurs : la vigueur du dollar, les signaux d'intervention des autorités japonaises et des facteurs externes tels que les prix de l'énergie et les tensions géopolitiques. La forte dynamique du dollar et les mesures que pourrait prendre le gouvernement japonais limitent les perspectives de gains durables au-dessus de 160,00.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."