BREAKING : Selon Axios, les États-Unis et l'Iran seraient parvenus à un accord, mais celui-ci doit encore recevoir l'approbation finale de Trump

Selon Axios, l’un des médias les plus fiables de Washington, les négociateurs américains et iraniens sont parvenus à un accord préliminaire sur un protocole d’accord de 60 jours qui prolongerait le cessez-le-feu et ouvrirait la voie à des pourparlers sur le programme nucléaire iranien. Il ne manque plus désormais que l’approbation finale de Trump — le président a demandé aux médiateurs « quelques jours pour y réfléchir ». Que prévoit cet accord ? Les détails révélés par Axios sont très précis. Le détroit d’Ormuz doit être entièrement ouvert — sans péage ni harcèlement des navires — et l’Iran s’engage à déminer le détroit dans les 30 jours suivant la signature. Dans le même temps, le blocus naval américain serait levé proportionnellement à la reprise du trafic maritime commercial. L’Iran s’engagerait formellement à ne pas chercher à se doter d’armes nucléaires, et lors d’une période de négociation de 60 jours, des discussions auraient lieu sur la manière d’éliminer l’uranium hautement enrichi et de limiter tout nouvel enrichissement. De leur côté, les États-Unis promettent des pourparlers sur la levée des sanctions, le déblocage des fonds iraniens et la mise en place d’un mécanisme pour acheminer des marchandises et de l’aide humanitaire vers l’Iran. Pourquoi les marchés réagissent-ils immédiatement ? La réaction des marchés reflétée dans les cotations d’aujourd’hui est un exemple type de « transaction d’anticipation ». Le pétrole (OIL -0,25 %, OIL.WTI -0,48 %) est en baisse car la réouverture potentielle du détroit d’Ormuz annonce le retour du pétrole iranien sur le marché et une augmentation de l’offre mondiale. Le dollar perd du terrain (USDIDX -0,16 %, USDPLN -0,29 %) car l'apaisement des tensions géopolitiques détourne les capitaux des valeurs refuges, ce qui stimule automatiquement l'EURUSD (+0,21 %) et le GBPUSD (+0,10 %). L'or progresse légèrement (+0,11 %) — le dollar s'affaiblit, mais l'incertitude quant à la finalisation de l'accord maintient le métal précieux à un niveau élevé, en tant que « couverture d'attente » classique. Étonnamment, le gaz naturel est en hausse (NATGAS +2,56 %), réagissant à une incertitude énergétique asymétrique : l’accord n’a pas encore été signé, et les marchés du gaz anticipent le risque de nouvelles perturbations de l’approvisionnement. Pourquoi ne pas déjà se réjouir ? Trump et ses conseillers ont estimé à plusieurs reprises qu’ils étaient sur le point de conclure un accord — aucun de ces accords ne s’étant concrétisé jusqu’à présent. Surtout, l’Iran n’a pas officiellement confirmé qu’il disposait des « autorisations nécessaires » de son côté — cette affirmation provient uniquement de responsables américains anonymes. Axios est une agence jouissant d’une très bonne réputation à Washington, et ses rapports sont pris au sérieux par les marchés ; toutefois, tant que Trump n’aura pas officiellement signé l’accord, l’ensemble du scénario reste du domaine des informations non confirmées. Les marchés parient aujourd’hui sur la simple possibilité d’une percée — si l’accord échoue, la correction pourrait être tout aussi brutale que la reprise actuelle. À l'heure actuelle, l'indice NASDAQ 100 a effacé toutes ses pertes de la journée et affiche actuellement une hausse sur la séance. Source : xStation

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