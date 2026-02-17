Graphique du jour : le GBPUSD chute

La livre sterling enregistre des pertes importantes par rapport à toutes les devises du G10 (GBPUSD : -0,2 %, GBPJPY : -0,7 %, EURGBP : +0,25 %) à la suite d'un rapport sur l'emploi au Royaume-Uni qui a souligné un ralentissement progressif du marché du travail. Cette hausse inattendue du chômage suggère que la récente décision accommodante de la Banque d'Angleterre pourrait, en réalité, être déjà en retard sur la courbe. La paire GBPUSD a fortement chuté sous le niveau de support clé de 1,36000 après la publication des données sur l'emploi. Les acheteurs ont limité la baisse en ramenant la paire au niveau de retracement de Fibonacci de 50,0, qui coïncide avec la moyenne mobile exponentielle à 30 jours (EMA30 ; violet clair), bien que le prix semble réticent à remonter au-dessus du niveau clé susmentionné. Source : xStation5 Le chômage grimpe à 5,2 % Après s'être maintenu à 5,1 % pendant deux mois, le taux de chômage au Royaume-Uni a grimpé à 5,2 % en décembre (dépassant le consensus Bloomberg de 5,1 %). Il s'agit d'un sommet inégalé depuis près de cinq ans, se rapprochant du pic de 5,3 % atteint lors de la pandémie. Dans le même temps, la croissance moyenne des salaires a ralenti, passant de 4,5 % à 4,2 %, tandis que la stagnation du nombre de postes vacants a confirmé le ralentissement croissant du marché du travail, soulignant un manque flagrant de dynamisme en matière d'embauche alors que les licenciements persistent. Les estimations de début janvier concernant l'évolution de l'emploi en glissement annuel sont particulièrement alarmantes, puisqu'elles indiquent une perte de plus de 134 000 emplois au cours de l'année écoulée (-11 000 en glissement mensuel), malgré un contexte d'inflation persistante. Le taux de chômage au Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau depuis le début de la pandémie de COVID. Source : XTB Research Perspectives de la BoE : accélération vers un assouplissement Ces données ont accéléré les anticipations de baisse des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) dans les mois à venir. Bien que la récente décision de maintenir les taux à 3,75 % ait déjà été perçue comme accommodante en raison du vote serré (5 contre 4) du Comité de politique monétaire (MPC), la détérioration des perspectives sur le marché du travail devrait entraîner une réévaluation du calendrier de l'assouplissement monétaire. Les marchés des swaps tablent désormais sur une probabilité de 82 % d'une baisse en mars, avec deux baisses totales prévues d'ici la fin 2026. Toutefois, il faudra probablement plusieurs mois avant que les entreprises ne ressentent les effets bénéfiques de la baisse des taux et ne retrouvent la confiance nécessaire pour recommencer à embaucher, en particulier compte tenu des difficultés liées à l'augmentation du salaire minimum. En outre, les récentes hausses des charges sociales devraient peser sur la confiance et les dépenses des consommateurs, freinant ainsi l'activité économique nécessaire aux entreprises pour sortir de la stagnation actuelle. Cela suggère que sans un assouplissement monétaire plus agressif, le Royaume-Uni risque de rester prisonnier d'un environnement de faible croissance, malgré les gains marginaux récents en matière de productivité du travail. Source: Bloomberg Finance LP.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."