Graphique du jour : le pétrole.WTI (23.09.2025)

Le pétrole brut WTI est sous pression aujourd'hui, le gouvernement fédéral irakien et le gouvernement régional kurde ayant conclu un accord décisif pour relancer les exportations de pétrole brut via l'oléoduc principal vers la Turquie, fermé depuis mars 2023 en raison d'un différend sur les revenus d'exportation et les droits légaux. L'accord initial prévoit la reprise des exportations à hauteur d'environ 230 000 barils par jour, sous réserve de l'approbation finale du cabinet irakien et d'un accord avec les opérateurs du pétrole étrangers (tels que DNO et Genel Energy) concernant les arriérés de paiement. Les préparatifs techniques ont déjà commencé et les exportations devraient reprendre dans les 48 heures si aucun nouveau retard ne survient.

Ce rétablissement de l'approvisionnement intervient alors que les pays de l'OPEP cherchent à regagner des parts de marché et renforce les anticipations d'un excédent mondial de pétrole plus important. Les fermetures précédentes résultaient d'un arbitrage : la Turquie a été condamnée à verser 1,5 milliard de dollars à l'Irak pour des exportations kurdes non autorisées, tandis que les négociations sur les indemnités se poursuivent.

La réouverture de l'oléoduc est citée comme la raison directe de la poursuite de la baisse du prix du pétrole en début de semaine, les traders tenant compte de la reprise de l'approvisionnement et de ses implications baissières plus larges pour le marché. Après une période de fluctuations des prix, le pétrole brut WTI a repris sa tendance baissière générale à la suite de la décision concernant la reprise des exportations depuis l'Irak et le Kurdistan. Le prix actuel s'établit à 61,89 dollars le baril, marquant une nette baisse en dessous des moyennes mobiles clés (EMA 50, 100, 200). L'indicateur RSI est à 42, ce qui indique une pression vendeuse modérée. De plus, le WTI trade dans la partie inférieure de la fourchette de prix définie par les bandes de Bollinger à 14 sessions, ce qui signale une pression vendeuse accrue et confirme le retour à la tendance baissière générale. Source : xStation

