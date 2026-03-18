La réunion de la Fed et les indicateurs d'inflation (IPC/IPP) sont les rendez-vous clés de la semaine.

Deux scénarios majeurs se dessinent pour le Brent : un retour aux sommets ou une détente salvatrice.

Le pétrole est actuellement le principal moteur de l'inflation et de la direction des indices boursiers.

L'actualité financière de ce début d'année 2026 est marquée par une dualité frappante : d'un côté, des indices boursiers qui refusent de corriger, et de l'autre, une pression inflationniste persistante portée par le coût de l'énergie. Pour les investisseurs, comprendre cette corrélation est devenu indispensable pour naviguer dans l'incertitude actuelle.



Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

🛢️ Le pétrole au cœur de l'échiquier financier

L'impact mécanique sur l'inflation et les banques centrales

Comme le souligne Antoine, Directeur de la Recherche chez XTB, une hausse durable des prix de l'énergie alimente mécaniquement l'inflation. Ce phénomène est l'ennemi numéro un du pouvoir d'achat, mais aussi des banques centrales qui se retrouvent contraintes de maintenir des taux d'intérêt élevés. Si le pétrole continue sa progression, les espoirs de baisse de taux de la part de la Fed pourraient s'évaporer, ce qui pèserait lourdement sur les actifs risqués comme les actions.

La corrélation entre pétrole, dollar et VIX

Actuellement, on observe une corrélation étroite entre le cours du baril, le dollar américain et l'indice de la volatilité (VIX). Habituellement, lorsque la volatilité monte, les indices baissent. Pourtant, le marché actuel présente une configuration rare où les indices résistent malgré un VIX ayant atteint des niveaux d'alerte. Cette tension suggère qu'un "moment de vérité" approche, où l'un des deux camps devra céder.

📊 Analyse technique et scénarios de marché

Le setup du "mouvement mesuré" haussier

Pour anticiper ces mouvements, l'analyste utilise des outils comme les retracements de Fibonacci. Le concept de "mouvement mesuré" repose sur l'identification de zones d'achat institutionnelles, plus pécisément aux retracements de 50% et 61,8%. Ces niveaux sont utilisés par les algorithmes de trading qui cherchent à "acheter les creux" pour viser des objectifs de prix plus élevés.

Les deux trajectoires possibles pour le Brent

Le graphique du pétrole Brent présente aujourd'hui deux scénarios distincts. Le premier, privilégié par Wall Street, anticipe une détente des tensions au Moyen-Orient, ramenant le pétrole vers des niveaux plus bas et favorisant une envolée des indices et des cryptomonnaies. Le second scénario, plus sombre, prévoit un envenimement géopolitique propulsant le baril vers les 134 dollars, voire 160 dollars, ce qui provoquerait une correction majeure sur les marchés mondiaux.

🌍 Enjeux géopolitiques et dettes souveraines

La menace sur la dette française

Au-delà des actions, les taux obligataires sont sous haute surveillance. En France, le taux à 10 ans teste actuellement le niveau critique des 3,6%. Si ce seuil est franchi durablement, la dette française pourrait faire l'objet d'attaques spéculatives sur les marchés. Cette situation est directement liée à l'inflation énergétique qui pousse les rendements obligataires à la hausse.

Le silence des puissances mondiales

Un point d'interrogation subsiste quant à la réaction, ou plutôt l'absence de réaction, de grandes puissances comme la Chine et la Russie face aux tensions dans le détroit d'Ormuz. Ce calme diplomatique contraste avec l'agitation des marchés et l'implication militaire américaine, laissant planer une incertitude supplémentaire sur l'issue de la crise énergétique actuelle.

❓ FAQ

1. Pourquoi le prix du pétrole fait-il baisser la bourse ?

Le pétrole est une composante majeure des coûts de production et de transport. Quand son prix augmente, les entreprises voient leurs marges se réduire et les consommateurs perdent du pouvoir d'achat. De plus, cela stimule l'inflation, ce qui force les banques centrales à garder des taux d'intérêt élevés, rendant l'investissement en actions moins attractif par rapport aux placements sans risque.

2. Qu'est-ce que l'indice VIX mentionné dans la vidéo ?

Le VIX, souvent appelé "indice de la peur", mesure la volatilité attendue sur le marché boursier américain. Un VIX élevé indique généralement une forte nervosité des investisseurs et précède souvent une baisse des cours, bien que le marché actuel fasse preuve d'une résilience inhabituelle face à sa montée.