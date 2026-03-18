Graphique du jour : l'EURUSD recule légèrement avant la décision de la Réserve fédérale 🔍

L'EURUSD enregistre aujourd'hui un léger recul, après une forte hausse qui l'a fait passer d'environ 1,135 à 1,152. Cette journée pourrait s'avérer décisive pour la paire, alors que le marché attend la décision de la Fed et la publication de ses nouvelles projections, prévues aujourd'hui à 17 h GMT. Le scénario de base pour la réunion du FOMC de mars table sur une absence de changement des taux d'intérêt et sur le maintien de l'approche prudente et attentiste de la Fed, dans un contexte d'incertitude géopolitique élevée liée au conflit au Moyen-Orient. L'élément clé de la réunion ne sera pas la décision elle-même, mais les projections actualisées des taux. Le graphique en points pourrait évoluer vers une orientation plus restrictive, ce qui soutiendrait le dollar américain et exercerait une pression à la baisse sur l'EURUSD. Certains membres du FOMC sont susceptibles de revoir à la baisse les baisses de taux qu'ils avaient précédemment prévues.

En conséquence, les perspectives médianes sont très équilibrées, le Comité étant potentiellement divisé de manière presque égale. Un scénario dans lequel la moitié des membres ne verrait plus de marge pour des baisses, tandis que certains commenceraient à envisager des hausses, renforcerait l'avantage relatif des taux américains et favoriserait la vigueur du dollar américain face à l'euro.

Dans un scénario plus « hawkish », si d'autres membres s'orientaient vers des prévisions de hausse des taux, le marché pourrait réagir par une nouvelle baisse de l'EURUSD. Dans le même temps, même un scénario relativement « dovish » — avec une trajectoire des taux légèrement plus élevée — limiterait le potentiel de hausse de la paire.

Le changement clé réside dans le report et la réduction de l'ampleur des baisses de taux, ce qui suggère que la divergence de politique entre la Fed et la BCE pourrait continuer à soutenir le dollar plus longtemps.

La persistance d’une inflation sous-jacente élevée aux États-Unis continue de justifier le maintien d’une politique restrictive, limitant ainsi les possibilités d’un affaiblissement durable du dollar.

Si des données plus faibles sur le marché du travail pourraient temporairement soutenir les anticipations accommodantes et offrir un certain répit à l’EURUSD, leur impact devrait rester limité en l’absence d’une nette amélioration de la tendance inflationniste.

Les marchés seront particulièrement sensibles à la question de savoir si la Fed commence à évoquer ouvertement la possibilité de hausses de taux comme prochaine mesure. Même une légère augmentation du nombre de membres évoquant un tel scénario pourrait déclencher un raffermissement du dollar.

Ces derniers jours, les anticipations du marché se sont orientées vers des perspectives moins accommodantes, les prévisions tablant désormais sur une seule baisse de taux cette année et une autre l'année prochaine, probablement au second semestre. Cela soutient déjà quelque peu le dollar, mais une nouvelle réévaluation pourrait amplifier ce mouvement.

Le scénario de base table sur une Fed divisée : certains membres ne prévoient aucune baisse, les modérés penchent pour une pause prolongée et les colverts limitent leurs anticipations à une seule baisse en fin d'année. Les membres les plus bellicistes continuent de tabler sur une hausse, ce qui maintient les risques de baisse pour l'EURUSD. En conséquence, même sans changement de taux, la réunion de mars pourrait influencer significativement l'EURUSD par le biais d'évolutions des anticipations de politique monétaire. Si les marchés se rassurent quant à une orientation plus restrictive, une nouvelle baisse de la paire est probable. Toutefois, si des signaux accommodants émergent — en particulier de la part de Powell — un retour au-dessus de 1,16 ne peut être exclu. EURUSD (intervalle D1) Source: xStation5

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