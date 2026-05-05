Graphique du jour 📈Le prix du pétrole va-t-il atteindre 150 dollars ? Enverus met en garde (05/05/2026)

Les contrats à terme sur le Brent (OIL) reculent légèrement après la flambée de lundi, les investisseurs ayant réagi avec panique à la nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, doit tenir une conférence de presse aujourd'hui, que les marchés suivront de près à la recherche de nouveaux signes d'escalade – les contrats à terme pourraient rester volatils. Le Brent a reculé à environ 113 dollars le baril après avoir progressé de près de 6 % lundi. Des centaines de navires se regroupent près de Dubaï, tandis que certains évitent le détroit d’Ormuz en réponse aux efforts de l’Iran pour étendre sa zone de contrôle.
Mohammad Bagher Qalibaf, président du Parlement iranien et négociateur en chef dans les pourparlers avec les États-Unis, a averti que l’Iran n’avait « même pas encore commencé » son bras de fer concernant le détroit d’Ormuz. « Nous savons très bien que le maintien du statu quo est intolérable pour les États-Unis ; alors que nous n’avons même pas encore commencé », a-t-il écrit sur X. La Corée du Sud envisage de rejoindre une coalition visant à garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, tandis que l’Iran n’a ni confirmé ni démenti officiellement les attaques contre la plaque tournante pétrolière de Fujaïrah.
Faits marquants
- Le pétrole a conservé la majeure partie de ses gains importants après l’escalade des tensions au Moyen-Orient, où les États-Unis et l’Iran ont échangé des tirs près du détroit d’Ormuz, le WTI oscillant autour de 105 dollars le baril après avoir progressé de plus de 4 %.
- Lundi 4 mai, l’armée américaine a repoussé des attaques iraniennes alors qu’elle escortait deux navires battant pavillon américain à travers cette voie navigable stratégique, selon le Commandement central américain, tandis qu’un terminal pétrolier à Fujaïrah (Émirats arabes unis) a été touché, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des infrastructures énergétiques dans la région.
- Les États-Unis ont tenté de dégager un passage dans le détroit d’Ormuz pour les navires bloqués par le conflit, mais ces actions ont compromis la pérennité du cessez-le-feu de quatre semaines entre Washington et Téhéran. Selon Eurasia Group, sans accord entre les États-Unis et l'Iran, le détroit devrait rester fermé, ce qui implique une pression à la hausse continue sur les prix du pétrole.
- Le PDG de Chevron, Mike Wirth, a déclaré à l'administration Trump que l'offre mondiale de pétrole se « resserrait » en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz. Le prix du brut américain a augmenté de plus de 80 % cette année, le conflit ayant retiré des millions de barils du marché.
- Le détroit d’Ormuz reste de fait fermé à la plupart des navires, et certains puits de la région ont été fermés. La voie maritime est soumise à un double blocus : l’Iran tente d’interrompre le transit, tandis que les États-Unis bloquent les navires à destination ou en provenance de l’Iran.
- Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les pourparlers avec Washington « progressaient », mais a mis en garde les États-Unis et les Émirats arabes unis contre le risque d’être entraînés à nouveau dans le conflit. Il a ajouté que les événements à Ormuz montrent qu’il n’y a « pas de solution militaire à une crise politique ». Donald Trump a récemment déclaré que la guerre, qui a débuté fin février, pourrait durer encore deux à trois semaines, ajoutant que « le temps n’est pas un facteur déterminant » pour parvenir à un accord.
- Carl Larry, d’Enverus, a déclaré que le prix du pétrole allait probablement « grimper lentement », car l’escalade reste le scénario de base et les perspectives de paix s’amenuisent. Il a noté que les conséquences d’une nouvelle escalade sont difficiles à prévoir, mais qu’elles « ne seront pas bonnes ».
- La hausse des coûts de l’énergie alimente les craintes d’inflation et de ralentissement de la croissance économique. Les investisseurs se couvrent de plus en plus contre un scénario dans lequel la Réserve fédérale pourrait devoir changer de cap et relever ses taux d’intérêt pour contenir les pressions sur les prix.
Pétrole brut Brent (graphique D1)
Le pétrole affiche une tendance à la hausse progressive, et si l'impulsion de fin février — qui a atteint son pic début avril — devait se répéter selon un schéma 1:1, un mouvement vers les 150 dollars le baril ne peut être exclu. D'un autre côté, la fourchette de 113 à 118 dollars représente une zone où les prises de bénéfices pourraient s'accélérer, car elle marque des sommets pluriannuels et augmente le risque de volatilité dans les deux sens. Un support clé de la dynamique est la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, qui se situe actuellement près du seuil psychologique des 100 dollars. Si les tensions dans le détroit d'Ormuz s'intensifient, ce qui pourrait également toucher Bab-Al Mandeb ainsi que l'oléoduc Est-Ouest et les infrastructures de la mer Rouge, un prix du pétrole à 150 dollars pourrait être un scénario réaliste cette année. À l'heure actuelle, malgré un prix du pétrole à 113 dollars, il n'y a pas de destruction visible de la demande mondiale de pétrole, selon l'analyse de Morgan Stanley.
Source: xStation5
La RBA relève ses taux d'intérêt en Australie 🔎 Un signal d'alerte pour les marchés ?
À la mi-séance : Les marchés boursiers européens sont en hausse 🚀 Les secteurs bancaire, de la défense et des technologies sont à l'honneur 💡
Calendrier économique : l'indice ISM des services américains et le rapport JOLTS sous les projecteurs
Avant l'ouverture | Bitcoin rebondit à 81 000 $, Wall Street en hausse malgré la progression des prix du pétrole (05.05.2026)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."