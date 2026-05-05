Graphique du jour 📈Le prix du pétrole va-t-il atteindre 150 dollars ? Enverus met en garde (05/05/2026)

Les contrats à terme sur le Brent (OIL) reculent légèrement après la flambée de lundi, les investisseurs ayant réagi avec panique à la nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, doit tenir une conférence de presse aujourd'hui, que les marchés suivront de près à la recherche de nouveaux signes d'escalade – les contrats à terme pourraient rester volatils. Le Brent a reculé à environ 113 dollars le baril après avoir progressé de près de 6 % lundi. Des centaines de navires se regroupent près de Dubaï, tandis que certains évitent le détroit d’Ormuz en réponse aux efforts de l’Iran pour étendre sa zone de contrôle.

Mohammad Bagher Qalibaf, président du Parlement iranien et négociateur en chef dans les pourparlers avec les États-Unis, a averti que l’Iran n’avait « même pas encore commencé » son bras de fer concernant le détroit d’Ormuz. « Nous savons très bien que le maintien du statu quo est intolérable pour les États-Unis ; alors que nous n’avons même pas encore commencé », a-t-il écrit sur X. La Corée du Sud envisage de rejoindre une coalition visant à garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, tandis que l’Iran n’a ni confirmé ni démenti officiellement les attaques contre la plaque tournante pétrolière de Fujaïrah.

Faits marquants

Le pétrole a conservé la majeure partie de ses gains importants après l’escalade des tensions au Moyen-Orient, où les États-Unis et l’Iran ont échangé des tirs près du détroit d’Ormuz, le WTI oscillant autour de 105 dollars le baril après avoir progressé de plus de 4 %.

Lundi 4 mai, l’armée américaine a repoussé des attaques iraniennes alors qu’elle escortait deux navires battant pavillon américain à travers cette voie navigable stratégique, selon le Commandement central américain, tandis qu’un terminal pétrolier à Fujaïrah (Émirats arabes unis) a été touché, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des infrastructures énergétiques dans la région.

Les États-Unis ont tenté de dégager un passage dans le détroit d’Ormuz pour les navires bloqués par le conflit, mais ces actions ont compromis la pérennité du cessez-le-feu de quatre semaines entre Washington et Téhéran. Selon Eurasia Group, sans accord entre les États-Unis et l'Iran, le détroit devrait rester fermé, ce qui implique une pression à la hausse continue sur les prix du pétrole.

Le PDG de Chevron, Mike Wirth, a déclaré à l'administration Trump que l'offre mondiale de pétrole se « resserrait » en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz. Le prix du brut américain a augmenté de plus de 80 % cette année, le conflit ayant retiré des millions de barils du marché.

Le détroit d’Ormuz reste de fait fermé à la plupart des navires, et certains puits de la région ont été fermés. La voie maritime est soumise à un double blocus : l’Iran tente d’interrompre le transit, tandis que les États-Unis bloquent les navires à destination ou en provenance de l’Iran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les pourparlers avec Washington « progressaient », mais a mis en garde les États-Unis et les Émirats arabes unis contre le risque d’être entraînés à nouveau dans le conflit. Il a ajouté que les événements à Ormuz montrent qu’il n’y a « pas de solution militaire à une crise politique ». Donald Trump a récemment déclaré que la guerre, qui a débuté fin février, pourrait durer encore deux à trois semaines, ajoutant que « le temps n’est pas un facteur déterminant » pour parvenir à un accord.

Carl Larry, d’Enverus, a déclaré que le prix du pétrole allait probablement « grimper lentement », car l’escalade reste le scénario de base et les perspectives de paix s’amenuisent. Il a noté que les conséquences d’une nouvelle escalade sont difficiles à prévoir, mais qu’elles « ne seront pas bonnes ».

La hausse des coûts de l’énergie alimente les craintes d’inflation et de ralentissement de la croissance économique. Les investisseurs se couvrent de plus en plus contre un scénario dans lequel la Réserve fédérale pourrait devoir changer de cap et relever ses taux d’intérêt pour contenir les pressions sur les prix.

Pétrole brut Brent (graphique D1)

Le pétrole affiche une tendance à la hausse progressive, et si l'impulsion de fin février — qui a atteint son pic début avril — devait se répéter selon un schéma 1:1, un mouvement vers les 150 dollars le baril ne peut être exclu. D'un autre côté, la fourchette de 113 à 118 dollars représente une zone où les prises de bénéfices pourraient s'accélérer, car elle marque des sommets pluriannuels et augmente le risque de volatilité dans les deux sens. Un support clé de la dynamique est la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, qui se situe actuellement près du seuil psychologique des 100 dollars. Si les tensions dans le détroit d'Ormuz s'intensifient, ce qui pourrait également toucher Bab-Al Mandeb ainsi que l'oléoduc Est-Ouest et les infrastructures de la mer Rouge, un prix du pétrole à 150 dollars pourrait être un scénario réaliste cette année. À l'heure actuelle, malgré un prix du pétrole à 113 dollars, il n'y a pas de destruction visible de la demande mondiale de pétrole, selon l'analyse de Morgan Stanley.