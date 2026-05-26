Graphique du jour : OIL.WTI (19.05.2026)

Après l'amélioration du climat de marché observée lundi, qui avait entraîné une baisse sensible des prix des matières premières énergétiques, nous assistons à un revirement partiel, sous l'effet d'informations faisant état d'une frappe des forces américaines contre des installations situées dans le sud de l'Iran, probablement près de Bandar Abbas. Le prix du pétrole brut WTI affiche une hausse d'environ 1,4% en début de séance. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran devraient se poursuivre, ce qui limite l'ampleur des baisses. Les parties se concentreraient uniquement sur la « formulation appropriée » à utiliser dans l'accord final entre Washington et Téhéran. Les investisseurs attendent avec impatience de nouvelles informations susceptibles de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse selon laquelle les divergences entre les parties se réduisent. Pour l'instant, nous ne recevons que des informations concernant la poursuite des bombardements du Liban par Israël, ce qui ne remplit certainement pas les marchés d'optimisme. Graphique 1 : OIL.WTI (24/07/2024 - 25/05/2026) Source: xStation, 25.05.2026 Actuellement, le marché se trouve dans une phase de correction plus prononcée après avoir atteint des sommets locaux. Les chandeliers récents indiquent une pression à la vente. Le niveau de 90$ sert à la fois de support le plus proche et de barrière psychologique clé. Il est crucial pour les haussiers de le défendre. Le prochain niveau de support clé se situe à 85$. La résistance dynamique est actuellement assurée par la moyenne mobile descendante bleue (SMA 50). Retracements de Fibonacci : Une baisse en dessous de 38,2% et une clôture quotidienne sous ce niveau constituent un signal technique classique suggérant de nouvelles baisses vers le retracement de 50% (qui coïncide avec le support susmentionné à 85$).

Une baisse en dessous de 38,2% et une clôture quotidienne sous ce niveau constituent un signal technique classique suggérant de nouvelles baisses vers le retracement de 50% (qui coïncide avec le support susmentionné à 85$). Moyennes mobiles : Le cours est passé sous les moyennes à court terme (y compris la SMA 50 bleue), confirmant un glissement à court terme vers un sentiment baissier. La moyenne à long terme (la ligne rouge SMA 100) est toujours orientée à la hausse et se situe sous le cours actuel, confirmant que, dans une perspective à long terme, la tendance haussière n'a pas encore été invalidée.

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